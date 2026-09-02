Trabalhador morre após cair em fosso de elevador de 10 metros em São Roque

Homem estava acompanhado de um colega e teria caído durante a noite, quando o local estava com baixa iluminação
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Um trabalhador morreu após cair no fosso de um elevador que estava em construção dentro de um bar, em São Roque, na madrugada desta terça-feira (1º). Segundo o boletim de ocorrência, a queda foi de aproximadamente dez metros.
A vítima foi identificada como Rodrigo Eduardo Gama, que trabalhava como operador de caldeira. No momento do acidente, ele estava acompanhado de um colega. As informações foram divulgadas inicialmente pelo G1.
De acordo com o relato da testemunha à polícia, os dois caminhavam pelo local durante a noite utilizando lanternas. Por causa da baixa iluminação, Rodrigo não teria percebido a abertura no piso e acabou caindo no fosso.
O socorro foi acionado após o acidente, mas a equipe encontrou o trabalhador já sem vida. Conforme o registro policial, o corpo estava parcialmente coberto pela água acumulada no interior da estrutura.
A Polícia Militar também esteve no endereço, e o local foi preservado para o trabalho da Perícia Técnico-Científica. O corpo foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Sorocaba, onde passou por exame necroscópico.
O caso foi registrado pela polícia como morte suspeita, e as circunstâncias do acidente deverão ser investigadas.