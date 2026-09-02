Semana do Cinema terá ingressos a partir de R$ 10 no Shopping Granja Vianna

Cinemark participa da promoção entre 10 e 16 de setembro, com sessões a preços reduzidos e opções especiais nas salas do cinema

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Quem estava esperando uma boa oportunidade para voltar ao cinema pode aproveitar a 9ª Semana do Cinema, que acontece entre os dias 10 e 16 de setembro em todo o país. Em Cotia, o Cinemark do Shopping Granja Vianna participa da campanha com ingressos promocionais a partir de R$ 10.



O que assistir?



A programação da semana reúne opções para diferentes gostos. Entre os filmes em cartaz estão “Toy Story 5”, “Homem-Aranha: Um Novo Dia”, “A Odisseia” e a comédia nacional “Minha Melhor Amiga”, estrelada por Ingrid Guimarães e Mônica Martelli.



Também estão entre os destaques da programação “Código: Vingança”, com Jason Statham, “Ponto Sem Retorno”, dirigido por Ridley Scott, além de “Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor 2” e “A Maravilhosa Árvore Encantada”.



Pipoca também entra na promoção



Para completar o programa, a Cinemark preparou combos especiais com brindes colecionáveis, com preços que variam de R$ 49 a R$ 109. As opções podem variar conforme a unidade e a disponibilidade.



A Semana do Cinema é organizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec), com apoio da Abraplex, Ingresso.com e Grupo Consciência.



A campanha já levou mais de 26,7 milhões de pessoas aos cinemas em suas edições anteriores. A expectativa do setor é superar os números registrados na edição de fevereiro deste ano, quando mais de 3,9 milhões de ingressos foram vendidos.

Durante a semana especial, as sessões realizadas antes das 17h terão ingressos por R$ 10. Após esse horário, o valor passa para R$ 12. A promoção é válida para sessões tradicionais, inclusive aos sábados e domingos.E não é só a sala convencional que entra na promoção. As experiências especiais do Cinemark também terão valores promocionais. Nas salas Prime e D-BOX, os ingressos custarão R$ 20 antes das 17h e R$ 24 nos demais horários.