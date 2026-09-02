Obras de 42 km de ciclofaixas na Raposo Tavares ganham datas para início e conclusão

Intervenção integra o pacote de obras previsto na concessão da Nova Raposo

Foto: Arquivos Cotia e Cia

As obras para implantação de 42,28 quilômetros de ciclofaixas na Rodovia Raposo Tavares (SP-270) estão previstas para começar em julho de 2029. O cronograma integra o contrato de concessão da Nova Raposo, que também estabelece março de 2033 como previsão para a conclusão das intervenções.



Mais de 139 km de infraestrutura cicloviária



As ciclofaixas da Raposo Tavares integram um conjunto maior de projetos de concessão rodoviária do Estado de São Paulo. Os contratos formalizados pela atual gestão estadual preveem, ao todo, mais de 139 quilômetros de infraestrutura cicloviária.



Além da Nova Raposo, também estão previstas estruturas destinadas aos ciclistas em projetos de concessão do Litoral Paulista e da região de Sorocaba.





Texto com informações da Gazeta de S.Paulo

A infraestrutura cicloviária será implantada nos trechos da Raposo Tavares que passam por São Paulo, Osasco e Cotia. Ao todo, estão previstos 21,47 quilômetros de ciclofaixas no sentido leste e outros 20,81 quilômetros no sentido oeste.A implantação faz parte do pacote de obras previsto na concessão da Nova Raposo, que contempla R$ 7,9 bilhões em investimentos. O projeto inclui a modernização da rodovia e de seus acessos, além de intervenções destinadas a melhorar a circulação e a segurança viária.O novo cronograma estabelece, portanto, um prazo para uma estrutura que já fazia parte das obrigações previstas na concessão. A expectativa é que os trabalhos comecem em 2029 e sejam concluídos cerca de quatro anos depois.