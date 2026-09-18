Tarcísio faz comício em Cotia nesta sexta-feira em meio à disputa pelo voto na Grande SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), estará em Cotia nesta sexta-feira (18) para um comício de campanha pela reeleição.



Agenda de Tarcísio



Antes de chegar a Cotia, Tarcísio cumpre outros três compromissos. Às 10h30, participa de um encontro com lideranças sociais na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no Jardim Paulistano. Às 14h30, visita o Centro Municipal para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) – Unidade Paulista, no Jardim Humaitá.





Depois, às 15h30, participa de um encontro com mães atípicas no Centro Israelita de Apoio Multidisciplinar, no Jaguaré.



O comício em Cotia será o último compromisso público do governador no dia.





O evento está marcado para as 19h30, no Aeródromo Nascimento, e encerra uma agenda que terá compromissos do candidato na capital e na região metropolitana.A visita ocorre em um momento de intensificação da disputa pelo eleitorado da Grande São Paulo. Nesta sexta, o ex-ministro Fernando Haddad (PT), principal adversário de Tarcísio na corrida pelo governo paulista, participa de um comício com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, às 17h, no centro de Guarulhos.O movimento simultâneo dos dois candidatos reforça a disputa pelo eleitorado da Grande São Paulo, uma das principais regiões de concentração de votos do estado.