VÍDEO: Populares saqueiam caminhão roubado que tombou durante fuga em Cotia

Veículo transportava alimentos e tombou durante fuga dos criminosos; dois foram presos em cerco da Polícia Militar

Imagens concedidas ao Cotia & Cia

Cotia & Cia flagra populares saqueando a carga de alimentos de um caminhão roubado que tombou durante uma fuga, na manhã desta quinta-feira (17), no bairro Pitas, em Cotia. Um vídeo obtido peloflagra populares saqueando a carga de alimentos de um, no bairro Pitas, em Cotia.





As imagens (veja abaixo) mostram pessoas retirando mercadorias do veículo e carregando os produtos pela via.





O caminhão havia sido localizado pela Polícia Militar durante uma ocorrência de roubo de carga, que terminou com a prisão de dois suspeitos, de 30 e 20 anos, e o resgate do motorista, mantido como refém.











Caminhão tomba durante fuga



De acordo com o boletim de ocorrência, ao qual o Cotia & Cia teve acesso, os policiais foram acionados para atender a uma ocorrência de roubo de carga e localizaram o caminhão relacionado ao crime.





Durante o acompanhamento, o veículo tombou em uma área de barranco, nas proximidades da Rua Carlos Antônio Pereira de Castro.



Após o tombamento, os envolvidos abandonaram o caminhão e fugiram, mas acabaram detidos durante as buscas realizadas pelas equipes policiais.



Enquanto a ocorrência era atendida, populares se aproximaram do veículo e retiraram parte da carga de alimentos, conforme registrado nas imagens.



Motorista era mantido como refém



O motorista do caminhão, de 30 anos, foi localizado durante a ação policial. Segundo o boletim de ocorrência, ele era mantido como refém pelos criminosos.



Durante as buscas, os policiais apreenderam um revólver calibre .38, com cinco munições, e um bloqueador de sinal. O caminhão foi recuperado, assim como a carga de alimentos.



Os dois suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Cotia, onde permaneceram à disposição da Justiça. O caso foi registrado como roubo de carga e localização, apreensão e entrega de veículo.