Shopping na Raposo Tavares ganha três novas operações de lojas e gastronomia

As novidades ocupam diferentes espaços do empreendimento e ampliam as alternativas para os visitantes, desde produtos de beleza e cuidados pessoais até opções para café e refeições

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O Raposo Shopping, na região da Raposo Tavares, ampliou recentemente seu mix de lojas e gastronomia com a chegada de três novas operações: Natura, Praça da Moça Café e Patroni.

As novidades ocupam diferentes espaços do empreendimento e ampliam as alternativas para os visitantes, desde produtos de beleza e cuidados pessoais até opções para café e refeições.No Piso São Paulo, a Natura passou a oferecer seu portfólio de perfumaria, cuidados pessoais e presentes. A marca também destaca produtos relacionados à biodiversidade brasileira e ao autocuidado.Já a Praça da Moça Café, instalada no Piso Raposo, chega com uma proposta voltada ao consumo de cafés e outros produtos, criando uma opção para quem busca fazer uma pausa ou encontrar amigos no shopping.Na Praça de Alimentação, a Patroni amplia as alternativas gastronômicas com seu cardápio de pizzas e outros pratos, oferecendo mais uma opção para refeições em família ou com amigos.