Help Vargem Grande Paulista amplia opções de crédito e atendimento presencial no Centro

Unidade oferece soluções como empréstimo para CLT e consignado, além de conta digital e benefícios para clientes elegíveis

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Conteúdo de Marca: Quem busca informações sobre opções de crédito e serviços financeiros pode contar com o atendimento da Help Vargem Grande Paulista, unidade localizada no Centro do município. A proposta da empresa é oferecer atendimento presencial e humanizado, com orientação sobre as alternativas disponíveis de acordo com o perfil de cada cliente.



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Atendimento no Centro



A Help Vargem Grande Paulista fica na Rua Leonardo Soares Rodrigues, 48, no Centro de Vargem Grande Paulista, ao lado da Isabela Presentes e próxima ao ponto de ônibus e à Loja 25.



O atendimento pode ser feito presencialmente ou pelo telefone (11) 5253-1670.



A unidade integra a rede Help + Banco BMG, com serviços voltados a crédito, proteção e atendimento próximo aos clientes.



Serviço

Help Vargem Grande Paulista

Rua Leonardo Soares Rodrigues, 48 – Centro

Vargem Grande Paulista/SP

Telefone: (11) 5253-1670



Benefícios sujeitos à elegibilidade, análise, produto contratado e condições vigentes. Crédito sujeito à análise e às condições disponíveis.

Entre as opções oferecidas estão empréstimo para trabalhadores CLT e empréstimo consignado, sempre sujeitos à análise de crédito e às condições vigentes.A unidade também disponibiliza conta digital completa e, para clientes elegíveis, benefícios como descontos em medicamentos, seguro de vida e assistência funeral. Há ainda opções de crédito para alguns clientes mesmo em situações específicas de margem, conforme análise e critérios do produto contratado.A Help destaca que cada contratação depende de análise, elegibilidade e condições vigentes, por isso a orientação é fazer uma simulação para conhecer as alternativas disponíveis.