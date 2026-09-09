Semana do Cinema começa nesta quinta-feira com ingressos a partir de R$ 10 em Cotia

Cinemark do Shopping Granja Vianna participa da 9ª edição da campanha, que segue até 16 de setembro com preços promocionais em sessões tradicionais e salas especiais

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A 9ª Semana do Cinema começa nesta quinta-feira (10) e segue até a próxima quarta-feira (16) em salas de todo o país. Em Cotia, o Cinemark do Shopping Granja Vianna participa da campanha com ingressos a partir de R$ 10.



Filmes em cartaz



A programação reúne filmes de diferentes gêneros. Entre os títulos previstos estão “Toy Story 5”, “Homem-Aranha: Um Novo Dia”, “A Odisseia” e a comédia nacional “Minha Melhor Amiga”, estrelada por Ingrid Guimarães e Mônica Martelli.



Também fazem parte da programação “Código: Vingança”, com Jason Statham, “Ponto Sem Retorno”, dirigido por Ridley Scott, além de “Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor 2” e “A Maravilhosa Árvore Encantada”.



A programação e a disponibilidade dos filmes podem variar conforme a unidade e os horários das sessões.



Combos também terão preços especiais



Além dos ingressos, a Cinemark preparou combos promocionais com brindes colecionáveis. Os valores variam entre R$ 49 e R$ 109, de acordo com a opção escolhida e a disponibilidade na unidade.



A Semana do Cinema é organizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec), com apoio da Abraplex, Ingresso.com e Grupo Consciência.



Segundo a organização, as edições anteriores da campanha já levaram mais de 26,7 milhões de pessoas aos cinemas. Em fevereiro deste ano, mais de 3,9 milhões de ingressos foram vendidos durante a promoção.

Durante o período da promoção, as sessões tradicionais realizadas antes das 17h terão ingressos por R$ 10. Após esse horário, o valor será de R$ 12. Os preços promocionais também são válidos aos sábados e domingos.As salas especiais do Cinemark também participam da campanha. Nas experiências Prime e D-BOX, os ingressos custarão R$ 20 para sessões antes das 17h e R$ 24 nos demais horários.