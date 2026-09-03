Cotia recebe quatro novos delegados para reforçar equipe da Polícia Civil



Demanda apresentada pela delegada



Na publicação, Monica Gamboa destacou que a chegada dos novos delegados atende a uma demanda que vinha sendo apresentada por ela às autoridades.



A delegada agradeceu ao prefeito de Cotia e ao Ministério Público local pela sensibilização em relação ao pedido, além de mencionar o apoio da própria hierarquia da Polícia Civil, da Seccional e da diretoria do Demacro.



“Mais uma conquista e o início de um novo tempo que começa em nosso município”, afirmou Gamboa.



O café de boas-vindas aos novos delegados contou ainda com a presença dos delegados titulares de Caucaia do Alto, da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e de Vargem Grande Paulista.





Reforço no efetivo



A chegada dos profissionais faz parte de uma estratégia da Secretaria da Segurança Pública para recompor os quadros da Polícia Civil no Estado.



Em sua nota, a SSP afirmou que segue avançando na recomposição dos efetivos, na valorização dos profissionais e na modernização das polícias.