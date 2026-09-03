Cotia recebe quatro novos delegados para reforçar equipe da Polícia Civil

Profissionais recém-formados pela Academia de Polícia foram destinados ao município após formatura realizada em 28 de agosto
|Foto: Redes sociais / Monica Gamboa
A Polícia Civil de Cotia ganhou um reforço no efetivo com a chegada de quatro novos delegados de polícia, recém-formados pela Academia de Polícia do Estado de São Paulo. Os profissionais passam a integrar a equipe que atua no município.
A chegada dos novos delegados foi anunciada pela delegada titular de Cotia, Monica Gamboa, que publicou nas redes sociais uma mensagem de boas-vindas aos policiais.
“Com muita alegria e gratidão a Deus, recebemos quatro novos Delegados de Polícia, recém-saídos da Academia, para integrar nossa equipe”, escreveu.
Os novos profissionais fazem parte da turma de 457 delegados que ingressaram na Polícia Civil do Estado de São Paulo após a formatura realizada em 28 de agosto.
Em nota enviada ao Cotia & Cia, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que, dos novos delegados, 11 foram destinados à Seccional de Carapicuíba, sendo quatro para Cotia.
Segundo a pasta, os quatro profissionais atuarão no plantão policial do município.
Demanda apresentada pela delegada
Na publicação, Monica Gamboa destacou que a chegada dos novos delegados atende a uma demanda que vinha sendo apresentada por ela às autoridades.
A delegada agradeceu ao prefeito de Cotia e ao Ministério Público local pela sensibilização em relação ao pedido, além de mencionar o apoio da própria hierarquia da Polícia Civil, da Seccional e da diretoria do Demacro.
“Mais uma conquista e o início de um novo tempo que começa em nosso município”, afirmou Gamboa.
O café de boas-vindas aos novos delegados contou ainda com a presença dos delegados titulares de Caucaia do Alto, da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e de Vargem Grande Paulista.
Reforço no efetivo
A chegada dos profissionais faz parte de uma estratégia da Secretaria da Segurança Pública para recompor os quadros da Polícia Civil no Estado.
Em sua nota, a SSP afirmou que segue avançando na recomposição dos efetivos, na valorização dos profissionais e na modernização das polícias.
A chegada dos profissionais faz parte de uma estratégia da Secretaria da Segurança Pública para recompor os quadros da Polícia Civil no Estado.
Em sua nota, a SSP afirmou que segue avançando na recomposição dos efetivos, na valorização dos profissionais e na modernização das polícias.