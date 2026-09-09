Cotia recebe encontro de conscientização sobre pessoas desaparecidas nesta sexta-feira

Evento será realizado no Auditório da Prefeitura e contará com a participação de autoridades da Polícia Civil e representantes do Instituto Apoio Brasil

Foto: Agência Brasil

Cotia recebe nesta sexta-feira (11) o Encontro de Conscientização sobre Pessoas Desaparecidas, iniciativa do Instituto Apoio Brasil em parceria com a Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Relações Institucionais.

Mais de 51 mil desaparecimentos em sete meses



Dados recentes do Ministério da Justiça e Segurança Pública apontam que o Brasil registrou mais de 51 mil desaparecimentos entre janeiro e julho de 2026, média de aproximadamente 242 casos por dia, ou cerca de dez registros por hora.



O número é o maior registrado para o período na última década, segundo os dados citados pela organização do evento.



São Paulo aparece entre os estados com maior número de registros, com cerca de 12 mil casos no primeiro semestre de 2026.



Cotia possui legislação sobre o tema



O município de Cotia possui leis e iniciativas voltadas à conscientização e ao combate ao desaparecimento de pessoas.



Em 18 de junho de 2026, foi sancionada a Lei nº 2.500, que instituiu o Sistema Municipal de Alerta de Desaparecimento de Crianças e Adolescentes.



A legislação prevê o envio de mensagens de emergência a usuários de telefones celulares localizados nas proximidades do local onde ocorreu o desaparecimento.



Segundo a lei, os alertas deverão ser enviados, preferencialmente por SMS, nas primeiras 24 horas após a comunicação oficial do desaparecimento às autoridades, respeitando as regras previstas pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).



As mensagens poderão incluir informações como nome, idade e características físicas da criança ou adolescente desaparecido, além da data, horário e local da última vez em que foi visto e fotografia, quando disponível.



A lei, no entanto, ainda precisa ser regulamentada pela secretaria municipal que vier a ser designada pelo prefeito.



Cotia também conta com a Lei Municipal nº 2.178, de 3 de setembro de 2021, de autoria do vereador Felipe Variedade, que instituiu o Dia para a Voz e Visibilidade às Pessoas Desaparecidas no calendário oficial do município. A data é celebrada anualmente em 13 de setembro.



Outra iniciativa relacionada ao tema foi criada em 2019. Na época, uma resolução da Câmara Municipal de Cotia passou a prever a divulgação de fotografias de pessoas desaparecidas no site oficial do Legislativo, mediante solicitação de familiares, responsáveis legais, amigos ou autoridades policiais.







O evento será realizado a partir das 18h30, no Auditório da Prefeitura Municipal, e terá participação aberta à população.O encontro contará com a presença da delegada Ivalda Aleixo, atual diretora do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de São Paulo e docente da Academia de Polícia (Acadepol) desde 1996. A proposta é discutir a prevenção e a conscientização sobre o desaparecimento de pessoas, um problema que atinge milhares de famílias brasileiras.Também participará do evento a delegada Monica Gamboa, titular da Delegacia de Cotia.A iniciativa será representada pelo presidente regional do Instituto Apoio Brasil, Sadi Vargas, e busca reunir famílias, autoridades e a comunidade para ampliar a conscientização e dar visibilidade ao tema.