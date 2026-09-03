Câmara de Cotia terá troca temporária de vereador após pedido de afastamento

Parlamentar protocolou pedido de licença alegando motivos particulares
|Foto: Câmara de Cotia
O vereador Almir Rodrigues (PL) ficará afastado da Câmara Municipal de Cotia pelos próximos 30 dias. O pedido de licença foi protocolado pelo parlamentar e prevê o afastamento a partir de hoje.
A informação foi publicada inicialmente pelo Jornal Cotia Agora e confirmada pelo Cotia & Cia junto à Câmara Municipal.
No requerimento apresentado ao Legislativo, Almir Rodrigues informa que o afastamento ocorre para tratar de assuntos particulares.
Com a licença temporária, a Câmara deverá comunicar a Justiça Eleitoral sobre o afastamento e a necessidade de convocação do suplente para ocupar a cadeira durante o período.
Suplente deve assumir
Quem deverá assumir temporariamente a vaga é Caio Reis (PL), suplente de Almir Rodrigues nas eleições municipais de 2024.
Caio recebeu 1.498 votos na eleição e deverá ser convocado para exercer o mandato durante o período de licença do titular.
A convocação do suplente é necessária para garantir a composição do Legislativo municipal durante o afastamento do vereador.
Ao final do período de licença, Almir Rodrigues poderá retornar às atividades parlamentares.