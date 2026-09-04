Quatro veículos se envolvem em acidente e vítima é socorrida pelo Águia no Rodoanel

Colisão em Carapicuíba provocou interdições e congestionamento no sentido interno da rodovia
|Foto: Artesp
Um acidente envolvendo quatro veículos deixou uma pessoa em estado grave e duas com ferimentos leves na manhã desta sexta-feira (4), no Rodoanel Mário Covas, na altura do km 22, em Carapicuíba.
Segundo informações do Centro de Controle Multimodal (CCM), um Honda Civic colidiu contra a traseira de uma carreta Scania e capotou. Na sequência, um caminhão Volkswagen freou para evitar atingir o veículo capotado, mas acabou sendo atingido na traseira por um Fiat Uno.
O acidente aconteceu no sentido interno da rodovia. Uma vítima grave foi retirada do local pelo helicóptero Águia, enquanto duas pessoas com ferimentos leves foram encaminhadas a hospitais por ambulâncias.
O acidente provocou bloqueios temporários de faixas e do acostamento. Por volta das 11h55, a Polícia Militar Rodoviária permanecia no local aguardando a perícia.
O trecho chegou a registrar mais de 11 quilômetros de congestionamento no sentido interno.