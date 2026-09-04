Quatro veículos se envolvem em acidente e vítima é socorrida pelo Águia no Rodoanel

Colisão em Carapicuíba provocou interdições e congestionamento no sentido interno da rodovia

Foto: Artesp

Um acidente envolvendo quatro veículos deixou uma pessoa em estado grave e duas com ferimentos leves na manhã desta sexta-feira (4), no Rodoanel Mário Covas, na altura do km 22, em Carapicuíba.

Segundo informações do Centro de Controle Multimodal (CCM), um Honda Civic colidiu contra a traseira de uma carreta Scania e capotou. Na sequência, um caminhão Volkswagen freou para evitar atingir o veículo capotado, mas acabou sendo atingido na traseira por um Fiat Uno.O acidente aconteceu no sentido interno da rodovia. Uma vítima grave foi retirada do local pelo helicóptero Águia, enquanto duas pessoas com ferimentos leves foram encaminhadas a hospitais por ambulâncias.O acidente provocou bloqueios temporários de faixas e do acostamento. Por volta das 11h55, a Polícia Militar Rodoviária permanecia no local aguardando a perícia.O trecho chegou a registrar mais de 11 quilômetros de congestionamento no sentido interno.