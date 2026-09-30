Corpo é encontrado amarrado em edredom no Rodoanel

Corpo foi localizado no canteiro lateral da pista externa, embaixo de um viaduto, na tarde desta quarta-feira (30)

Foto: Artesp

Um corpo foi encontrado no canteiro lateral do Rodoanel Mário Covas (SP-021), na altura do km 58, em São Paulo, na tarde desta quarta-feira (30).

Segundo informações do Centro de Controle Multimodal (CCM), da ARTESP, a Polícia Militar Rodoviária informou a presença de um corpo no local. Durante o atendimento, a equipe de resgate encontrou a vítima amarrada em um edredom, embaixo de um viaduto.A ocorrência foi registrada no sentido externo da rodovia, por volta das 14h. O acostamento permanece interditado.Até a última atualização, às 14h59, não havia informações sobre a identidade da vítima ou sobre as circunstâncias da morte.