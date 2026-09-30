Motociclista de aplicativo é preso suspeito de estuprar adolescente em Osasco

Vítima, de 16 anos, teria sido levada pelo condutor para uma área de mata após solicitar uma corrida de moto em Carapicuíba
|Foto: PMSP
Um motociclista que trabalhava pela plataforma 99 foi preso na madrugada desta segunda-feira (28), suspeito de estuprar uma adolescente de 16 anos, em Osasco. Segundo a Polícia Militar, o crime teria ocorrido após o condutor desviar do trajeto durante uma corrida.
A jovem havia participado de uma festa em Carapicuíba e solicitado uma corrida de moto para voltar para casa. De acordo com o relato prestado aos policiais, o motociclista a levou para uma área de mata no Jardim Conceição, onde teria cometido o abuso. Em seguida, ele a deixou em casa, no bairro Santa Maria.
A ocorrência foi denunciada pela mãe da adolescente, que acionou a Polícia Militar pelo telefone 190. A jovem foi encaminhada a um hospital para realizar exames.
Segundo a PM, os policiais identificaram o suspeito por meio da placa da motocicleta, registrada no histórico da corrida. Ele foi localizado em sua residência e, de acordo com os agentes, confessou o crime durante a abordagem.
O homem, identificado como Jadson, de 32 anos, foi encaminhado ao 5º Distrito Policial de Osasco, passou por audiência de custódia e permanece preso. A motocicleta foi apreendida.
Posicionamento da 99
Em nota, a 99 lamentou o ocorrido e informou que bloqueou o motociclista da plataforma. A empresa também afirmou que uma equipe especializada tenta entrar em contato com a adolescente para oferecer acolhimento e acionar o seguro, que prevê apoio psicológico e auxílio para despesas médicas.
A empresa declarou ainda que está à disposição para colaborar com as autoridades responsáveis pela investigação.
Texto com informações do SBT News