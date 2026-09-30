Motociclista de aplicativo é preso suspeito de estuprar adolescente em Osasco

Neto Rossi

Vítima, de 16 anos, teria sido levada pelo condutor para uma área de mata após solicitar uma corrida de moto em Carapicuíba

Foto: PMSP

Um motociclista que trabalhava pela plataforma 99 foi preso na madrugada desta segunda-feira (28), suspeito de estuprar uma adolescente de 16 anos, em Osasco. Segundo a Polícia Militar, o crime teria ocorrido após o condutor desviar do trajeto durante uma corrida.

A jovem havia participado de uma festa em Carapicuíba e solicitado uma corrida de moto para voltar para casa. De acordo com o relato prestado aos policiais, o motociclista a levou para uma área de mata no Jardim Conceição, onde teria cometido o abuso. Em seguida, ele a deixou em casa, no bairro Santa Maria.

A ocorrência foi denunciada pela mãe da adolescente, que acionou a Polícia Militar pelo telefone 190. A jovem foi encaminhada a um hospital para realizar exames.

Segundo a PM, os policiais identificaram o suspeito por meio da placa da motocicleta, registrada no histórico da corrida. Ele foi localizado em sua residência e, de acordo com os agentes, confessou o crime durante a abordagem.

O homem, identificado como Jadson, de 32 anos, foi encaminhado ao 5º Distrito Policial de Osasco, passou por audiência de custódia e permanece preso. A motocicleta foi apreendida.

Posicionamento da 99

Em nota, a 99 lamentou o ocorrido e informou que bloqueou o motociclista da plataforma. A empresa também afirmou que uma equipe especializada tenta entrar em contato com a adolescente para oferecer acolhimento e acionar o seguro, que prevê apoio psicológico e auxílio para despesas médicas.

A empresa declarou ainda que está à disposição para colaborar com as autoridades responsáveis pela investigação.

Texto com informações do SBT News
Categorias
Postagem Anterior Próxima Postagem