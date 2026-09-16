Saúde de Cotia alerta moradores sobre risco de leptospirose após enchentes

Orientação é evitar contato com água e lama de enchentes e utilizar equipamentos de proteção durante a limpeza de áreas atingidas
|Foto: Prefeitura de Cotia
A Secretaria Municipal de Saúde de Cotia reforçou o alerta à população sobre os cuidados para prevenir a leptospirose após as fortes chuvas que provocaram alagamentos em diferentes regiões da cidade. A doença é causada pela bactéria Leptospira, transmitida principalmente pelo contato com a urina de animais infectados, como ratos.
O risco de contaminação aumenta durante enchentes e alagamentos, quando a água e a lama podem entrar em contato com ambientes contaminados. Segundo Hélia Lages, coordenadora técnica da Vigilância Epidemiológica, a bactéria pode penetrar no organismo por ferimentos na pele, pelas mucosas dos olhos, nariz e boca e, em determinadas situações, pela pele sem ferimentos após imersão prolongada em água contaminada.
Sintomas exigem atenção
Moradores que tiveram contato com água ou lama de enchentes nos últimos dias devem ficar atentos ao surgimento de sintomas como:
- Febre alta e súbita;
- Dor de cabeça intensa;
- Calafrios, mal-estar e cansaço;
- Dores musculares generalizadas;
- Dor intensa nas panturrilhas.
Em caso de sintomas, a orientação é procurar atendimento médico e informar ao profissional de saúde sobre o contato recente com água de enxurradas, enchentes ou alagamentos.
Cuidados durante a limpeza
A Secretaria de Saúde recomenda evitar o contato direto com água e lama de enchentes. Crianças também não devem nadar ou brincar em áreas alagadas.
Na limpeza de imóveis, quintais e outros espaços atingidos pelas chuvas, é importante utilizar botas de cano alto e luvas de borracha, especialmente durante a retirada de lama e entulho, além da limpeza e do desentupimento de calhas.
Após a remoção da lama e a limpeza do ambiente, os locais atingidos devem ser desinfetados com hipoclorito de sódio, presente em produtos como água sanitária e cloro, conforme as orientações de segurança para utilização desses produtos.