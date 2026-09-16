Saúde de Cotia alerta moradores sobre risco de leptospirose após enchentes

Orientação é evitar contato com água e lama de enchentes e utilizar equipamentos de proteção durante a limpeza de áreas atingidas

Foto: Prefeitura de Cotia





A Secretaria Municipal de Saúde de Cotia reforçou o alerta à população sobre os cuidados para prevenir a leptospirose após as fortes chuvas que provocaram alagamentos em diferentes regiões da cidade. A doença é causada pela bactéria Leptospira, transmitida principalmente pelo contato com a urina de animais infectados, como ratos.



Sintomas exigem atenção



Moradores que tiveram contato com água ou lama de enchentes nos últimos dias devem ficar atentos ao surgimento de sintomas como:



Febre alta e súbita;

Dor de cabeça intensa;

Calafrios, mal-estar e cansaço;

Dores musculares generalizadas;

Dor intensa nas panturrilhas.

Em caso de sintomas, a orientação é procurar atendimento médico e informar ao profissional de saúde sobre o contato recente com água de enxurradas, enchentes ou alagamentos. Moradores que tiveram contato com água ou lama de enchentes nos últimos dias devem ficar atentos ao surgimento de sintomas como:Em caso de sintomas, a orientação é procurar atendimento médico e informar ao profissional de saúde sobre o contato recente com água de enxurradas, enchentes ou alagamentos.



Cuidados durante a limpeza



A Secretaria de Saúde recomenda evitar o contato direto com água e lama de enchentes. Crianças também não devem nadar ou brincar em áreas alagadas.



Na limpeza de imóveis, quintais e outros espaços atingidos pelas chuvas, é importante utilizar botas de cano alto e luvas de borracha, especialmente durante a retirada de lama e entulho, além da limpeza e do desentupimento de calhas.



Após a remoção da lama e a limpeza do ambiente, os locais atingidos devem ser desinfetados com hipoclorito de sódio, presente em produtos como água sanitária e cloro, conforme as orientações de segurança para utilização desses produtos.

O risco de contaminação aumenta durante enchentes e alagamentos, quando a água e a lama podem entrar em contato com ambientes contaminados. Segundo Hélia Lages, coordenadora técnica da Vigilância Epidemiológica, a bactéria pode penetrar no organismo por ferimentos na pele, pelas mucosas dos olhos, nariz e boca e, em determinadas situações, pela pele sem ferimentos após imersão prolongada em água contaminada.