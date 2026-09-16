Primavera chega ao Shopping Granja Vianna com oficina gratuita para crianças

Clubinho do Granja terá atividades de personalização de vasos, desenhos e contação de histórias no dia 19 de setembro; vagas são limitadas
|Imagem: Divulgação
O Shopping Granja Vianna, em Cotia, realiza no dia 19 de setembro uma edição especial do Clubinho do Granja inspirada na chegada da primavera. A programação gratuita é voltada para crianças de 2 a 14 anos e terá como principal atividade uma oficina de personalização de vasos de barro.
A proposta é que os pequenos possam soltar a imaginação e criar peças únicas, além de participar de atividades de desenho e de um momento de contação de histórias, realizado em parceria com a Livraria Leitura.
Segundo a organização, a programação busca estimular a criatividade e a imaginação, além de aproximar as crianças da arte e da literatura de forma leve e divertida. A iniciativa também pretende proporcionar um momento de convivência entre pais e filhos.
As atividades serão realizadas em três sessões, entre 14h e 17h, no Piso L1. As vagas são limitadas e é necessário realizar inscrição antecipadamente pela internet.
As crianças deverão permanecer acompanhadas de seus responsáveis durante toda a programação.
Serviço
Clubinho do Granja: especial Primavera
Clubinho do Granja: especial Primavera
📅 Data: 19 de setembro
🕑 Horário: três sessões, das 14h às 17h
📍 Local: Piso L1 – Shopping Granja Vianna
🎟️ Entrada: gratuita, com vagas limitadas
📝 Inscrições: clique aqui para se inscrever
📍 Endereço: Rodovia Raposo Tavares, 23.500, Lageadinho, Cotia – SP