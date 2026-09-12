Fotos: veja como ficou o CT do São Paulo FC em Cotia após temporal

Imagens divulgadas pelo diretor da base mostram áreas do complexo esportivo alagadas após a elevação das águas do Rio Cotia.

O forte temporal que atingiu Cotia durante a noite de sexta-feira (11) e a madrugada deste sábado (12) também provocou alagamentos no Centro de Formação de Atletas (CFA) do São Paulo Futebol Clube, em Cotia.

Fotos publicadas pelo diretor da base do clube, José Canassa, mostram áreas comuns da estrutura tomadas pela água após a elevação do nível do Rio Cotia.

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Em publicação nas redes sociais, Canassa informou que as partidas programadas para o local foram canceladas por questões de segurança. Segundo ele, a decisão foi tomada em conjunto com a Federação Paulista de Futebol (FPF), Polícia Militar e equipe de arbitragem.

“Infelizmente, o nosso CFA de Cotia foi surpreendido pela elevação das águas do Rio Cotia. Diante da situação e visando, acima de tudo, a segurança de atletas, comissões, equipes de arbitragem e todos os presentes, em conjunto com a FPF, Polícia Militar e arbitragem, foi tomada a decisão de cancelar as partidas programadas. Seguimos acompanhando a situação e trabalhando para preservar a segurança de todos e as condições do nosso CFA”, informou o diretor.