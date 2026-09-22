Comunidade da Granja Viana promove almoço beneficente em prol da Capela Nossa Senhora Aparecida

Segundo os organizadores, recursos arrecadados serão destinados a melhorias, ampliação e manutenção da Capela Nossa Senhora Aparecida

Foto: Juca Varella

A Comunidade Nossa Senhora Aparecida, na Granja Viana, realiza no próximo domingo (27), a partir das 12h30, mais uma edição de seu tradicional almoço beneficente. O evento será realizado na sede da comunidade, localizada na Estrada da Fazendinha, 5501, e terá como principal atração a tradicional Costela de Chão, além de música ao vivo.

Ingressos



Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente em dois pontos de venda. Na própria Capela Nossa Senhora Aparecida, a venda ocorre aos domingos, das 10h às 12h30. Outra opção é o Empório Sachola, na Avenida São Camilo, 1083, ao lado da SmartFit, que funciona de segunda a sábado, das 9h às 12h30 e das 13h30 às 19h.



O ingresso para o prato com Costela custa R$ 65, enquanto a opção com Espetos sai por R$ 55. Ambos dão direito ao buffet completo. Bebidas e sobremesas são vendidas separadamente.



Uma novidade desta edição é a possibilidade de levar as porções de Costela e de Espetinhos para viagem, atendendo a pedidos dos participantes.

Mais de 50 anos de história



A Capela da Comunidade Nossa Senhora Aparecida tem uma história que começou há mais de cinco décadas. A comunidade foi fundada em 1975 e permanece em atividade desde então, promovendo missas, catequeses, crismas de crianças, festas tradicionais, almoços e churrascos.



Ao longo dos anos, as atividades passaram a reunir moradores da Granja Viana e também participantes de cidades da região.



A Comunidade Nossa Senhora Aparecida integra a Paróquia Nossa Senhora das Graças, do padre Juliano, e está localizada no final da Avenida São Camilo, uma das principais vias de acesso à Granja Viana. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente em dois pontos de venda. Na própria Capela Nossa Senhora Aparecida, a venda ocorre aos domingos, das 10h às 12h30. Outra opção é o Empório Sachola, na Avenida São Camilo, 1083, ao lado da SmartFit, que funciona de segunda a sábado, das 9h às 12h30 e das 13h30 às 19h.O ingresso para o prato com Costela custa R$ 65, enquanto a opção com Espetos sai por R$ 55. Ambos dão direito ao buffet completo. Bebidas e sobremesas são vendidas separadamente.Uma novidade desta edição é a possibilidade de levar as porções de Costela e de Espetinhos para viagem, atendendo a pedidos dos participantes.

Os recursos arrecadados com o almoço serão destinados a melhorias, ampliação e manutenção das instalações da Capela Nossa Senhora Aparecida.Realizados há mais de 20 anos, os almoços beneficentes já fazem parte do calendário da comunidade. A Costela de Chão foi incorporada à programação em abril do ano passado e passou a ser uma das atrações do evento, preparada e servida por voluntários.A edição realizada em abril deste ano reuniu mais de 500 pessoas, segundo a organização.