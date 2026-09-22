Projeto prevê nova avenida entre Cotia e Embu das Artes e pode mudar ligação viária da região

Proposta apresentada na Granja Viana prevê ligação entre a Estrada do Capuava e a Estrada do Embu, com novos equipamentos públicos e possível expansão futura até a Raposo Tavares

Foto: Revista Circuito

Uma nova proposta de ligação viária entre Cotia e Embu das Artes começa a ganhar espaço nas discussões sobre mobilidade e expansão urbana na região. O projeto prevê a implantação da Avenida Rui Ohtake, um novo corredor que partiria da Estrada do Capuava, atravessaria áreas em processo de desenvolvimento urbano e chegaria à Estrada do Embu, em Embu das Artes.





Nova ligação entre Cotia e Embu



O trecho apresentado nesta etapa tem como ponto de partida a região da Estrada do Capuava, em Cotia, seguindo até a Estrada do Embu, em Embu das Artes. A intenção é criar uma conexão direta entre áreas dos dois municípios que passaram por forte crescimento residencial e urbano nos últimos anos.



Segundo a proposta apresentada e publicada pela revista, parte da transformação viária já pode ser observada na região da Capuava, onde existe um trecho com duplicação, calçadas, canteiro central e arborização.



A ideia é que esse padrão seja ampliado ao longo do novo corredor, acompanhando também o desenvolvimento de empreendimentos residenciais planejados.



A futura avenida, entretanto, ainda não existe e depende de estudos, articulação institucional, aprovações e recursos para que possa sair do papel.





Projeto apresentado é o Ponto B, saindo da altura do Vintage até Itatuba. Imagem: Revista Circuito

Projeto prevê escola, unidade de saúde e nova centralidade



Além da abertura da nova via, a proposta apresentada inclui equipamentos públicos como parte das contrapartidas associadas ao desenvolvimento urbano da região.



Entre as estruturas previstas, de acordo com a reportagem, estão uma escola municipal e uma unidade de saúde, destinadas a atender os novos moradores e também a população que já vive no entorno.



A discussão também envolve a possibilidade de ampliação da estrutura de atendimento à saúde, incluindo UBS e serviços de urgência, conforme as necessidades que forem identificadas e as definições dos governos municipais.



Outro ponto do projeto está previsto no encontro da futura Avenida Rui Ohtake com o acesso à Estrada Keishi Matsumoto.



Nesse trecho, a proposta contempla a criação de uma praça cívica e um novo centro administrativo para Embu das Artes, com a possibilidade de concentração da Prefeitura e de secretarias municipais.



A intenção seria criar uma nova centralidade urbana em uma área que vem recebendo novos empreendimentos, aproximando os serviços públicos dessa parcela da população e estabelecendo uma nova conexão entre áreas antigas e novas do município.





Foto: Reprodução / Revista Circuito

Possível ligação com a Raposo Tavares ficaria para uma segunda etapa



Uma eventual conexão direta com a Rodovia Raposo Tavares não faz parte do trecho principal apresentado no encontro.



O projeto menciona, como possibilidade futura, a continuidade do corredor até o km 16 da rodovia. Caso essa extensão seja desenvolvida em uma etapa posterior, poderia criar uma nova alternativa de deslocamento entre a região de Cotia e outros pontos da Grande São Paulo.



Neste momento, porém, o trecho apresentado está concentrado na ligação entre a Estrada do Capuava e a Estrada do Embu.











A proposta foi apresentada na noite de 18 de setembro durante um encontro realizado na residência do empresário Confúcio Cavalcante, CEO da EPC Empreendimentos, no Vintage Residencial. A reunião reuniu empresários, lideranças e representantes da comunidade para discutir o projeto e buscar apoio institucional para sua eventual implantação.As informações sobre o encontro e o projeto foram publicadas em reportagem da