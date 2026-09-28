Raposo Tavares terá obras de manutenção em trechos de Cotia nesta semana

Serviços entre os km 12 e 34 começam nesta segunda-feira (28) e incluem recuperação do asfalto, sinalização e manutenção da iluminação

Foto: Ecovias Raposo Castello





A Rodovia Raposo Tavares (SP-270) terá serviços de manutenção e conservação entre esta segunda-feira (28) e domingo (4), em trechos que passam por Cotia. As intervenções serão realizadas pela concessionária Ecovias Raposo Castello, entre os km 12 e 34, nos sentidos capital e interior.



Serviços também serão realizados na Castello Branco



Na Rodovia Castello Branco (SP-280), os trabalhos ocorrerão entre os km 13 e 54, com reparos em trechos da pista de concreto que apresentam desgaste ou necessidade de manutenção.



A programação inclui fresagem e recomposição do asfalto, sondagens, levantamentos topográficos, manutenção de defensas metálicas e juntas de dilatação de pontes e viadutos, além de limpeza de barreiras, reparos na iluminação e serviços de sinalização horizontal.



Já na SP-029, entre os km 34 e 43, estão previstos levantamentos topográficos, extração de materiais para análise e manutenção corretiva da iluminação.



Motoristas devem redobrar a atenção



Durante a execução dos serviços, poderão ocorrer intervenções pontuais nas faixas de rolamento. A concessionária orienta os motoristas a reduzir a velocidade ao passar pelos trechos em obras e a respeitar a sinalização implantada.



A programação poderá sofrer alterações em função das condições climáticas e das necessidades operacionais.

Os trabalhos incluem recuperação do pavimento, fresagem e recomposição do asfalto, manutenção da sinalização, limpeza e pintura de barreiras, além de reparos na iluminação e nas defensas metálicas.Entre os principais serviços previstos estão a recuperação de trechos desgastados do asfalto na região de Cotia, por meio da fresagem, que consiste na remoção da camada danificada, seguida da aplicação de um novo revestimento.A programação também prevê levantamentos topográficos, sondagens por percussão e extração de materiais para análise das condições do pavimento. Esses procedimentos permitem avaliar as características e a resistência do solo, além das condições da estrutura da rodovia.As equipes também farão a manutenção das defensas metálicas, a limpeza e a pintura de barreiras e a reaplicação manual da sinalização horizontal, incluindo faixas e linhas da pista.