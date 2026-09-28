Raposo Tavares terá obras de manutenção em trechos de Cotia nesta semana

Serviços entre os km 12 e 34 começam nesta segunda-feira (28) e incluem recuperação do asfalto, sinalização e manutenção da iluminação
|Foto: Ecovias Raposo Castello
A Rodovia Raposo Tavares (SP-270) terá serviços de manutenção e conservação entre esta segunda-feira (28) e domingo (4), em trechos que passam por Cotia. As intervenções serão realizadas pela concessionária Ecovias Raposo Castello, entre os km 12 e 34, nos sentidos capital e interior.
Os trabalhos incluem recuperação do pavimento, fresagem e recomposição do asfalto, manutenção da sinalização, limpeza e pintura de barreiras, além de reparos na iluminação e nas defensas metálicas.
Entre os principais serviços previstos estão a recuperação de trechos desgastados do asfalto na região de Cotia, por meio da fresagem, que consiste na remoção da camada danificada, seguida da aplicação de um novo revestimento.
A programação também prevê levantamentos topográficos, sondagens por percussão e extração de materiais para análise das condições do pavimento. Esses procedimentos permitem avaliar as características e a resistência do solo, além das condições da estrutura da rodovia.
As equipes também farão a manutenção das defensas metálicas, a limpeza e a pintura de barreiras e a reaplicação manual da sinalização horizontal, incluindo faixas e linhas da pista.
Serviços também serão realizados na Castello Branco
Na Rodovia Castello Branco (SP-280), os trabalhos ocorrerão entre os km 13 e 54, com reparos em trechos da pista de concreto que apresentam desgaste ou necessidade de manutenção.
A programação inclui fresagem e recomposição do asfalto, sondagens, levantamentos topográficos, manutenção de defensas metálicas e juntas de dilatação de pontes e viadutos, além de limpeza de barreiras, reparos na iluminação e serviços de sinalização horizontal.
Já na SP-029, entre os km 34 e 43, estão previstos levantamentos topográficos, extração de materiais para análise e manutenção corretiva da iluminação.
Motoristas devem redobrar a atenção
Durante a execução dos serviços, poderão ocorrer intervenções pontuais nas faixas de rolamento. A concessionária orienta os motoristas a reduzir a velocidade ao passar pelos trechos em obras e a respeitar a sinalização implantada.
A programação poderá sofrer alterações em função das condições climáticas e das necessidades operacionais.