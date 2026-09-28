Atividade escolar mostra menino negro dentro de lixeira e gera indignação em Itapecerica da Serra

Imagem produzida com auxílio de inteligência artificial foi incluída em avaliação do 3º ano do ensino fundamental; Prefeitura retirou o material e abriu investigação interna

Imagem: Reprodução





Uma atividade escolar distribuída a alunos do 3º ano do ensino fundamental da rede municipal de Itapecerica da Serra provocou indignação entre pais e professores após apresentar a ilustração de um menino negro dentro de uma lixeira reciclável.



Prefeitura pede desculpas e abre investigação



Após a repercussão do caso, a Prefeitura de Itapecerica da Serra afirmou que repudia qualquer forma de racismo e discriminação racial e pediu desculpas às crianças, às famílias e à comunidade escolar.



A administração municipal também abriu uma investigação interna para apurar as responsabilidades pela elaboração, revisão e aprovação da atividade. Segundo a Prefeitura, o uso de inteligência artificial não isenta os profissionais envolvidos de responsabilidade pelo material distribuído.



A secretária municipal de Educação, Irani Conceição Baciega Roschel, afirmou que diferentes profissionais tiveram acesso à avaliação antes de sua distribuição, mas que a imagem não foi identificada durante o processo de revisão.



Em declaração à TV Globo, a secretária disse que não houve intenção racista na elaboração da atividade e que a proposta tinha como objetivo trabalhar conteúdos relacionados à natureza e à reciclagem.





Atividade foi retirada e imagem corrigida



Assim que o problema foi identificado, a Secretaria Municipal de Educação retirou a atividade de circulação e preparou uma nova versão, com a ilustração corrigida. O arquivo digital disponibilizado aos professores também foi removido.



A diretora de apoio pedagógico da secretaria, Aline Pereira Silva, afirmou à TV Globo que a rede municipal desenvolve trabalhos relacionados à questão racial nas escolas e que a correção foi providenciada assim que a administração tomou conhecimento do caso.



A Secretaria de Educação informou que as medidas a serem adotadas serão divulgadas após a conclusão da investigação interna.

O material fazia parte de uma avaliação bimestral elaborada pela Secretaria Municipal de Educação. Intitulada A Missão dos Guardiões da Terra, a atividade abordava a reciclagem e solicitava aos estudantes a produção de um texto sobre o tema. Segundo a Prefeitura, a ilustração foi criada com o auxílio de uma ferramenta de inteligência artificial (IA).O documento foi distribuído oficialmente com o brasão e o cabeçalho da Prefeitura, o que levantou questionamentos sobre os procedimentos de revisão e aprovação do conteúdo antes de chegar às salas de aula.