Rua vira estacionamento de carretas e morador cobra providências em Cotia





O Cotia & Cia procurou a Prefeitura de Cotia para saber se a administração municipal tem conhecimento da reclamação, se há fiscalização na Rua Phillip Leiner e se o estacionamento dos veículos está de acordo com as regras de trânsito. Mas, até a publicação desta reportagem, não obteve retorno.

A reportagem não conseguiu fazer contato com a empresa THICOS para ouvir seu posicionamento sobre a denúncia. O espaço segue aberto para manifestações.