Rua vira estacionamento de carretas e morador cobra providências em Cotia

Veículos são estacionados na Rua Phillip Leiner, no Pq. Alexandra e, segundo relato, bloqueiam garagens e dificultam a circulação
|Foto concedida ao Cotia & Cia
Fala Cidadão: Um morador da Rua Phillip Leiner, no Parque Alexandra, em Cotia, denuncia que carretas e caminhões da empresa THICOS estariam sendo estacionados frequentemente na via pública, causando transtornos e dificultando a circulação de veículos.
Segundo o relato enviado ao Cotia & Cia, os veículos, alguns deles carregados, ocupam parte da rua e, em determinadas situações, chegam a bloquear o acesso às garagens dos imóveis, além de comprometer a passagem de outros motoristas.
A situação também levanta questionamentos sobre a fiscalização de trânsito no local e a possibilidade de estacionamento irregular de veículos de grande porte na via.
O morador relata dificuldades para entrar e sair de sua residência e dividir o espaço da rua com as carretas estacionadas.
O Cotia & Cia procurou a Prefeitura de Cotia para saber se a administração municipal tem conhecimento da reclamação, se há fiscalização na Rua Phillip Leiner e se o estacionamento dos veículos está de acordo com as regras de trânsito. Mas, até a publicação desta reportagem, não obteve retorno.
A reportagem não conseguiu fazer contato com a empresa THICOS para ouvir seu posicionamento sobre a denúncia. O espaço segue aberto para manifestações.