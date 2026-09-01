PM encontra “casa-bomba” e prende quatro suspeitos no Jd. Araruama, em Cotia

Imóvel era usado para preparo, fracionamento e armazenamento de entorpecentes, segundo a Polícia Militar

Foto: PMSP

A Polícia Militar localizou uma “casa-bomba” no Jardim Araruama, em Cotia, nesta segunda-feira (31). O imóvel, segundo a corporação, era utilizado para o preparo, fracionamento e armazenamento de drogas.

A ocorrência foi atendida por policiais do 33º Batalhão da Polícia Militar, que inicialmente haviam sido acionados para uma averiguação. Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram porções de cocaína e maconha, além de diversos celulares.Durante a ação, os policiais também localizaram materiais e equipamentos que, de acordo com a PM, eram utilizados na preparação e divisão dos entorpecentes. Entre os itens apreendidos estavam balanças, tesouras, facões, sacos plásticos e drogas já embaladas.Ao todo, quatro suspeitos foram detidos. Todo o material encontrado no imóvel foi apreendido e encaminhado para investigação.