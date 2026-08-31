Polícia Civil de Cotia deflagra operação contra quadrilha suspeita de golpes milionários

De acordo com Mônica Gamboa, a investigação busca combater uma estrutura criminosa envolvida em estelionatos e na lavagem dos recursos obtidos por meio desses crimes

Imagem: Redes sociais







Suspeito é considerado foragido



Entre os alvos da operação está um homem que teve a prisão temporária determinada pela Justiça. Segundo a Polícia Civil, o endereço do investigado, em Jundiaí, estava vazio quando os agentes chegaram. Ele é considerado foragido da Justiça.



A Justiça também autorizou a apreensão, acesso, perícia e extração de dados de celulares, computadores e outros dispositivos eletrônicos, incluindo informações armazenadas em nuvem.



Os dados deverão auxiliar os investigadores na identificação da participação de cada suspeito, de uma possível divisão de tarefas e na identificação do caminho percorrido pelos bens e valores relacionados aos crimes.



A Operação Mosaico mobiliza cerca de 50 policiais civis, divididos em 22 equipes, além do apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE).







(ESSA REPORTAGEM FOI ATUALIZADA ÀS 19H32 DO DIA 31/08/2026 COM NOVAS INFORMAÇÕES)



Entre os alvos da operação está um homem que teve a prisão temporária determinada pela Justiça. Segundo a Polícia Civil, o endereço do investigado, em Jundiaí, estava vazio quando os agentes chegaram. Ele é considerado foragido da Justiça.A Justiça também autorizou a apreensão, acesso, perícia e extração de dados de celulares, computadores e outros dispositivos eletrônicos, incluindo informações armazenadas em nuvem.Os dados deverão auxiliar os investigadores na identificação da participação de cada suspeito, de uma possível divisão de tarefas e na identificação do caminho percorrido pelos bens e valores relacionados aos crimes.A Operação Mosaico mobiliza cerca de 50 policiais civis, divididos em 22 equipes, além do apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE).

A Polícia Civil de Cotia deflagrou na manhã desta segunda-feira (31) a Operação Mosaico, que tem como objetivo combater o crime organizado e a lavagem de dinheiro relacionada a crimes de estelionato.A informação foi confirmada pela delegada titular de Cotia, Mônica Gamboa, em vídeo publicado nos stories do Instagram (veja abaixo).Segundo a delegada, durante a operação, foram apreendidos sete veículos de luxo, duas motocicletas de alto padrão e algumas armas de fogo.Segundo Gamboa, os veículos e os demais materiais foram localizados e apreendidos em outros municípios, durante o cumprimento das medidas relacionadas à investigação.De acordo com Mônica Gamboa, a investigação busca combater uma estrutura criminosa envolvida em estelionatos e na lavagem dos recursos obtidos por meio desses crimes.A investigação apura a atuação de uma quadrilha especializada em golpes envolvendo negociações de veículos e imóveis, que teriam provocado prejuízos estimados em R$ 10 milhões.A operação ocorre nas regiões de Jundiaí, Sorocaba, Santos e na capital paulista, onde foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária.O objetivo foi reunir elementos para individualizar a participação dos investigados, verificar uma eventual divisão de tarefas, rastrear a circulação de bens e valores e dimensionar a atuação do grupo.Durante as buscas, os policiais estiveram em endereços comerciais ligados aos investigados. Em um dos imóveis vistoriados, foram localizados veículos de luxo, duas motocicletas e armas de fogo. A situação dos armamentos, assim como a origem dos veículos e uma possível relação dos bens com os crimes investigados, será apurada no decorrer da investigação.O endereço já havia sido alvo de uma operação realizada na última quinta-feira (27) pelo Grupo de Repressão a Crimes Econômicos e Financeiros (GDEC), do Ministério Público de São Paulo, com apoio da Polícia Militar.