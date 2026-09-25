Parque Estadual do Morro Grande recebe 1º Pedal Oficial com 22 km em meio à natureza

Cotia recebe neste domingo (27) o 1º Pedal Oficial do Parque Estadual do Morro Grande, uma atividade que promete reunir esporte, aventura, natureza e história em um dos principais remanescentes de Mata Atlântica do município.

Para participar, é necessário realizar aCom aproximadamente 22 quilômetros de percurso, o pedal será realizado na região do Morro Grande, com trajeto 100% por estradas de terra e trechos considerados técnicos. A proposta é proporcionar aos participantes uma experiência de contato com a natureza enquanto percorrem a área do parque.A concentração está marcada para as 7h, com saída prevista para 7h30, na UBS Morro Grande, localizada na Avenida das Graças, 755, em Cotia.

Mountain bike e equipamentos são recomendados



De acordo com as orientações divulgadas para o evento, os participantes devem estar preparados para um percurso de mountain bike em terreno irregular.



A organização recomenda que as bicicletas estejam revisadas e reforça que o uso de capacete é obrigatório. Luvas também são recomendadas.



Os ciclistas devem levar água para hidratação e o próprio lanche, já que o percurso será realizado em área de estrada de terra e não há indicação de pontos de apoio para alimentação ao longo do trajeto.





Percurso exige preparo



Por conta dos trechos técnicos, a recomendação é que os participantes estejam preparados para enfrentar o percurso com segurança e responsabilidade.



A atividade também pretende reforçar a importância da preservação ambiental durante a prática esportiva. A proposta divulgada pelos organizadores é unir o pedal à valorização da natureza e da história do Morro Grande.



Serviço



1º Pedal Oficial do Parque Estadual do Morro Grande



📅 Data: domingo, 27 de setembro de 2026

📍 Local: Morro Grande – Cotia

🚲 Percurso: 22 km

📌 Concentração: 7h

🚴 Saída: 7h30

📍 Ponto de saída: UBS Morro Grande – Avenida das Graças, 755

🏞️ Percurso: 100% estrada de terra, com trechos técnicos

⛑️ Capacete: obrigatório

💧 Hidratação: levar a própria

🥪 Alimentação: levar o próprio lanche



