Parque Estadual do Morro Grande recebe 1º Pedal Oficial com 22 km em meio à natureza

Evento acontece neste domingo (27), em Cotia, com concentração às 7h e saída às 7h30; percurso será 100% por estrada de terra e terá trechos técnicos
|Foto: Divulgação
Cotia recebe neste domingo (27) o 1º Pedal Oficial do Parque Estadual do Morro Grande, uma atividade que promete reunir esporte, aventura, natureza e história em um dos principais remanescentes de Mata Atlântica do município.
Para participar, é necessário realizar a inscrição neste link
Com aproximadamente 22 quilômetros de percurso, o pedal será realizado na região do Morro Grande, com trajeto 100% por estradas de terra e trechos considerados técnicos. A proposta é proporcionar aos participantes uma experiência de contato com a natureza enquanto percorrem a área do parque.
A concentração está marcada para as 7h, com saída prevista para 7h30, na UBS Morro Grande, localizada na Avenida das Graças, 755, em Cotia.
Com aproximadamente 22 quilômetros de percurso, o pedal será realizado na região do Morro Grande, com trajeto 100% por estradas de terra e trechos considerados técnicos. A proposta é proporcionar aos participantes uma experiência de contato com a natureza enquanto percorrem a área do parque.
A concentração está marcada para as 7h, com saída prevista para 7h30, na UBS Morro Grande, localizada na Avenida das Graças, 755, em Cotia.
|Imagem: Divulgação
Mountain bike e equipamentos são recomendados
De acordo com as orientações divulgadas para o evento, os participantes devem estar preparados para um percurso de mountain bike em terreno irregular.
A organização recomenda que as bicicletas estejam revisadas e reforça que o uso de capacete é obrigatório. Luvas também são recomendadas.
Os ciclistas devem levar água para hidratação e o próprio lanche, já que o percurso será realizado em área de estrada de terra e não há indicação de pontos de apoio para alimentação ao longo do trajeto.
De acordo com as orientações divulgadas para o evento, os participantes devem estar preparados para um percurso de mountain bike em terreno irregular.
A organização recomenda que as bicicletas estejam revisadas e reforça que o uso de capacete é obrigatório. Luvas também são recomendadas.
Os ciclistas devem levar água para hidratação e o próprio lanche, já que o percurso será realizado em área de estrada de terra e não há indicação de pontos de apoio para alimentação ao longo do trajeto.
Percurso exige preparo
Por conta dos trechos técnicos, a recomendação é que os participantes estejam preparados para enfrentar o percurso com segurança e responsabilidade.
A atividade também pretende reforçar a importância da preservação ambiental durante a prática esportiva. A proposta divulgada pelos organizadores é unir o pedal à valorização da natureza e da história do Morro Grande.
Por conta dos trechos técnicos, a recomendação é que os participantes estejam preparados para enfrentar o percurso com segurança e responsabilidade.
A atividade também pretende reforçar a importância da preservação ambiental durante a prática esportiva. A proposta divulgada pelos organizadores é unir o pedal à valorização da natureza e da história do Morro Grande.
Serviço
1º Pedal Oficial do Parque Estadual do Morro Grande
📅 Data: domingo, 27 de setembro de 2026
📍 Local: Morro Grande – Cotia
🚲 Percurso: 22 km
📌 Concentração: 7h
🚴 Saída: 7h30
📍 Ponto de saída: UBS Morro Grande – Avenida das Graças, 755
🏞️ Percurso: 100% estrada de terra, com trechos técnicos
⛑️ Capacete: obrigatório
💧 Hidratação: levar a própria
🥪 Alimentação: levar o próprio lanche
Inscrições AQUI
A recomendação aos participantes é revisar a bicicleta antes do evento e estar preparado para as condições do percurso.
A recomendação aos participantes é revisar a bicicleta antes do evento e estar preparado para as condições do percurso.