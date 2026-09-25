Geladeira antiga pode ser trocada por uma nova em Cotia; saiba como participar

Parceria entre Prefeitura e Enel fará seleção de moradores para substituição de refrigeradores antigos; inscrições acontecem em outubro

Foto: Enel

Moradores de Cotia poderão se inscrever para participar de uma ação que prevê a substituição de geladeiras antigas por equipamentos novos.





A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Cotia e a Enel Distribuição São Paulo e faz parte do Programa de Eficiência Energética da concessionária.



As inscrições serão realizadas nos dias 5 e 6 de outubro, no Ginásio de Esportes de Cotia, na Rua Ouro, s/nº, no Jardim Nomura. O atendimento ocorrerá das 10h30 às 14h30.



Além do cadastro, os interessados passarão por um diagnóstico energético realizado por agentes da Enel. A avaliação levará em consideração o consumo de energia da residência e servirá para verificar se o morador atende aos critérios estabelecidos para participar da troca.



Quem pode participar



Para concorrer à substituição do refrigerador, o consumidor precisa atender a alguns requisitos:

Ter consumo médio mensal de até 250 kWh nos últimos 12 meses;

Estar em dia com a Enel. Caso tenha alguma conta em atraso, deverá quitar o débito e apresentar o comprovante de pagamento;

Apresentar a última conta de energia elétrica, além de RG e CPF do titular;

Não ter sido beneficiado pelo programa Troca de Geladeiras da Enel nos últimos 10 anos;

Participar do diagnóstico energético realizado pela concessionária;

Estar presente no evento de contemplação.

A análise feita pela equipe da Enel verificará o consumo da residência e o atendimento aos critérios definidos para a ação. A análise feita pela equipe da Enel verificará o consumo da residência e o atendimento aos critérios definidos para a ação.



Geladeiras antigas serão recicladas



Segundo a concessionária, além de permitir a substituição dos equipamentos antigos, a iniciativa busca estimular o uso mais eficiente da energia elétrica e contribuir para a redução do consumo nas residências.



As geladeiras retiradas dos imóveis serão destinadas à reciclagem, evitando que os equipamentos antigos permaneçam em circulação.



Durante a ação, os consumidores também receberão orientações sobre hábitos que podem ajudar a diminuir o consumo de eletricidade no dia a dia.



A iniciativa integra o Programa de Eficiência Energética da Enel Distribuição São Paulo, desenvolvido no âmbito das ações reguladas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).





Serviço



Troca de Geladeiras – Cotia



📅 Inscrições: 5 e 6 de outubro

⏰ Horário: das 10h30 às 14h30

📍 Local: Ginásio de Esportes de Cotia

📌 Endereço: Rua Ouro, s/nº – Jardim Nomura

👤 Público: clientes da Enel que atendam aos critérios do programa



Importante: a inscrição não significa contemplação automática. Os interessados passarão pelo diagnóstico energético e deverão atender aos critérios estabelecidos para participar da seleção.