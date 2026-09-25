Geladeira antiga pode ser trocada por uma nova em Cotia; saiba como participar

Parceria entre Prefeitura e Enel fará seleção de moradores para substituição de refrigeradores antigos; inscrições acontecem em outubro
|Foto: Enel
Moradores de Cotia poderão se inscrever para participar de uma ação que prevê a substituição de geladeiras antigas por equipamentos novos.
A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Cotia e a Enel Distribuição São Paulo e faz parte do Programa de Eficiência Energética da concessionária.
As inscrições serão realizadas nos dias 5 e 6 de outubro, no Ginásio de Esportes de Cotia, na Rua Ouro, s/nº, no Jardim Nomura. O atendimento ocorrerá das 10h30 às 14h30.
Além do cadastro, os interessados passarão por um diagnóstico energético realizado por agentes da Enel. A avaliação levará em consideração o consumo de energia da residência e servirá para verificar se o morador atende aos critérios estabelecidos para participar da troca.
As inscrições serão realizadas nos dias 5 e 6 de outubro, no Ginásio de Esportes de Cotia, na Rua Ouro, s/nº, no Jardim Nomura. O atendimento ocorrerá das 10h30 às 14h30.
Além do cadastro, os interessados passarão por um diagnóstico energético realizado por agentes da Enel. A avaliação levará em consideração o consumo de energia da residência e servirá para verificar se o morador atende aos critérios estabelecidos para participar da troca.
Quem pode participar
Para concorrer à substituição do refrigerador, o consumidor precisa atender a alguns requisitos:
- Ter consumo médio mensal de até 250 kWh nos últimos 12 meses;
- Estar em dia com a Enel. Caso tenha alguma conta em atraso, deverá quitar o débito e apresentar o comprovante de pagamento;
- Apresentar a última conta de energia elétrica, além de RG e CPF do titular;
- Não ter sido beneficiado pelo programa Troca de Geladeiras da Enel nos últimos 10 anos;
- Participar do diagnóstico energético realizado pela concessionária;
- Estar presente no evento de contemplação.
A análise feita pela equipe da Enel verificará o consumo da residência e o atendimento aos critérios definidos para a ação.
Geladeiras antigas serão recicladas
Segundo a concessionária, além de permitir a substituição dos equipamentos antigos, a iniciativa busca estimular o uso mais eficiente da energia elétrica e contribuir para a redução do consumo nas residências.
As geladeiras retiradas dos imóveis serão destinadas à reciclagem, evitando que os equipamentos antigos permaneçam em circulação.
Durante a ação, os consumidores também receberão orientações sobre hábitos que podem ajudar a diminuir o consumo de eletricidade no dia a dia.
A iniciativa integra o Programa de Eficiência Energética da Enel Distribuição São Paulo, desenvolvido no âmbito das ações reguladas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
Serviço
Troca de Geladeiras – Cotia
📅 Inscrições: 5 e 6 de outubro
⏰ Horário: das 10h30 às 14h30
📍 Local: Ginásio de Esportes de Cotia
📌 Endereço: Rua Ouro, s/nº – Jardim Nomura
👤 Público: clientes da Enel que atendam aos critérios do programa
Importante: a inscrição não significa contemplação automática. Os interessados passarão pelo diagnóstico energético e deverão atender aos critérios estabelecidos para participar da seleção.
Troca de Geladeiras – Cotia
📅 Inscrições: 5 e 6 de outubro
⏰ Horário: das 10h30 às 14h30
📍 Local: Ginásio de Esportes de Cotia
📌 Endereço: Rua Ouro, s/nº – Jardim Nomura
👤 Público: clientes da Enel que atendam aos critérios do programa
Importante: a inscrição não significa contemplação automática. Os interessados passarão pelo diagnóstico energético e deverão atender aos critérios estabelecidos para participar da seleção.