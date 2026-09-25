Após dias de chuva, Cotia terá mudança brusca no tempo neste fim de semana

Previsão aponta redução das chuvas a partir desta sexta-feira (25), com períodos de sol e elevação das temperaturas

Foto: Vagner Santos

Depois de uma sequência de dias marcados por chuva e tempo instável, Cotia começa a ter uma mudança nas condições meteorológicas a partir desta sexta-feira (25). A previsão indica o retorno de períodos de sol, temperaturas mais altas e uma redução significativa do volume de chuva ao longo do fim de semana.



Sábado será mais quente e sem previsão de chuva



A mudança fica mais evidente no sábado (26). A previsão aponta sol com muitas nuvens pela manhã e predomínio de tempo seco durante a tarde, sem expectativa de chuva significativa em Cotia.



A temperatura sobe e deve ficar entre 16°C e 29°C. A umidade pode chegar a 100% durante alguns períodos do dia, favorecendo a formação de nevoeiro durante a noite.



O cenário representa uma mudança em relação aos últimos dias, quando a região enfrentou períodos de chuva intensa e problemas provocados pelo excesso de água.



Domingo terá calor e possibilidade de pancadas



No domingo (27), o sol aparece novamente, mas haverá aumento de nebulosidade ao longo do dia. A previsão indica pancadas de chuva e trovoadas durante a tarde, com possibilidade de tempo mais nublado à noite.



As temperaturas devem variar entre 17°C e 27°C, com previsão de aproximadamente 0,3 mm de chuva.





Estado terá período de maior estabilidade



A previsão para o Estado de São Paulo indica que o tempo deve ficar mais estável a partir desta sexta-feira, com predomínio de sol entre algumas nuvens e temperaturas progressivamente mais altas.



Até segunda-feira (28), a tendência é de manutenção desse cenário na maior parte do Estado.



Na faixa leste paulista, onde Cotia está localizada, a combinação entre umidade elevada durante a noite e o resfriamento pode favorecer a formação de nevoeiros e neblinas durante as manhãs, com possibilidade de redução temporária da visibilidade.



Uma nova mudança pode ocorrer a partir de terça-feira (29), quando a aproximação de um sistema frontal deverá aumentar a nebulosidade e favorecer pancadas de chuva isoladas, principalmente no sudoeste paulista.



Atenção com calor e tempo mais seco



Apesar da melhora nas condições do tempo, a mudança exige atenção. Com a elevação das temperaturas e a redução da umidade em algumas regiões do Estado, aumentam os cuidados relacionados à hidratação, exposição ao sol e atividades físicas nos horários mais quentes.



A recomendação é beber água regularmente, evitar exposição prolongada ao sol e reduzir exercícios intensos ao ar livre durante os períodos de maior calor.



Crianças, idosos e pessoas mais sensíveis às altas temperaturas também devem receber atenção especial. Para os animais, a orientação é garantir sombra e água fresca e evitar passeios nos horários de maior calor.



Risco de queimadas aumenta com tempo seco



A sequência de dias mais secos também pode elevar o risco de queimadas, principalmente em áreas com vegetação e terrenos que acumulem material seco.



A orientação é não utilizar fogo para a limpeza de terrenos, não queimar folhas ou resíduos e não descartar bitucas de cigarro em áreas de vegetação ou às margens de rodovias.



Veja a previsão para Cotia



Sexta-feira (25)

🌡️ 14°C a 26°C

🌧️ 0,9 mm de chuva

⛈️ Pancadas e trovoadas à tarde e à noite



Sábado (26)

🌡️ 16°C a 29°C

🌤️ Sol entre nuvens

🌧️ Sem previsão de chuva significativa

🌫️ Possibilidade de nevoeiro à noite





Nesta sexta, os termômetros devem variar entre 14°C e 26°C. O dia terá sol entre muitas nuvens, mas ainda há previsão de pancadas de chuva e trovoadas durante a tarde e à noite. A estimativa é de 0,9 milímetro de chuva, com 72% de possibilidade de ocorrência.A umidade do ar poderá variar entre 60% e 99%, enquanto as rajadas de vento podem chegar a 34 km/h.🌡️ 17°C a 27°C☀️ Sol com aumento de nebulosidade⛈️ Pancadas de chuva e trovoadas à tarde🌧️ 0,3 mm de chuva