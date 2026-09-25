Após protesto, concessionária anuncia mudança que promete facilitar acesso ao Jardim Japão

A Motiva Sorocabana anunciou que um retorno provisório será liberado na próxima segunda-feira (28) no trecho da Rodovia Bunjiro Nakao (SP-250) que atende a região do Jardim Japão, em Cotia.





após o protesto realizado por moradores nesta quinta-feira (24), contra alterações de acesso provocadas pelas obras de duplicação da rodovia.



Segundo a concessionária, equipes de Operações e Engenharia estiveram no local, acompanhadas pela Polícia Militar Rodoviária, e dialogaram com os moradores sobre as mudanças no acesso. Após as tratativas, ficou definido que o retorno provisório será aberto ao tráfego.



Além disso, a Motiva Sorocabana informou que realizará melhorias no passeio e reforçará a sinalização para atender à circulação de pedestres na região. A medida foi definidacontra alterações de acesso provocadas pelas obras de duplicação da rodovia.Segundo a concessionária, equipes de Operações e Engenharia estiveram no local, acompanhadas pela Polícia Militar Rodoviária, e dialogaram com os moradores sobre as mudanças no acesso. Após as tratativas, ficou definido que o retorno provisório será aberto ao tráfego.Além disso, a Motiva Sorocabana informou que realizará melhorias no passeio e reforçará a sinalização para atender à circulação de pedestres na região.



Protesto bloqueou a rodovia



A manifestação ocorreu nesta quinta-feira no trecho entre os quilômetros 53+500 e 54 da Bunjiro Nakao. Moradores do Jardim Japão protestaram contra a instalação de uma barreira durante as obras de duplicação, que passou a impedir o acesso direto utilizado pela comunidade.



Os moradores relataram preocupação principalmente com a circulação de pedestres e reivindicaram uma alternativa de acesso ao bairro. Entre os questionamentos apresentados durante o protesto estava a necessidade de uma solução que permita o deslocamento da população com mais segurança.



A manifestação provocou o bloqueio da rodovia nos dois sentidos. De acordo com a Motiva Sorocabana, as faixas permaneceram interditadas até as 9h36, quando o tráfego foi liberado. A concessionária informou ainda que houve aproximadamente 1 quilômetro de congestionamento.





O que muda a partir de segunda-feira



Com a abertura do retorno provisório, a expectativa é de que os moradores tenham uma alternativa de deslocamento enquanto as obras de duplicação continuam.



A concessionária não informou, na nota encaminhada ao Cotia & Cia, por quanto tempo o retorno permanecerá em operação nem se a estrutura provisória será substituída posteriormente por uma solução definitiva.