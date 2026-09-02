Ecovias alerta para onda de furtos de cabos e atos de vandalismo na Raposo Tavares







Cinco ocorrências somente em julho



Somente em julho, foram registrados cinco casos de furto de cabos em trechos da Raposo Tavares, entre os quilômetros 12 e 22, e da Castello Branco, entre os quilômetros 14 e 20.



Segundo a Ecovias, a substituição dos cabos furtados se tornou uma atividade recorrente e representa um impacto para a operação do sistema rodoviário. Para reforçar os trabalhos, a concessionária contratou uma equipe técnica adicional, com o objetivo de acelerar a recuperação dos pontos afetados.



De acordo com Wesley Zanella, coordenador da concessionária, o problema vai além do prejuízo material. A retirada dos cabos compromete diretamente o funcionamento da iluminação e pode reduzir a visibilidade dos motoristas, principalmente durante a noite.



A concessionária afirma que o interesse pelo material está relacionado ao seu valor comercial e à possibilidade de revenda ilegal.



Reparos exigem trabalho durante a noite



As equipes de manutenção realizam inspeções diárias nas rodovias para identificar danos provocados pelos furtos. Em alguns casos, é necessário substituir trechos inteiros da fiação.



Depois da instalação dos novos cabos, também são realizados testes e verificações nos circuitos elétricos para garantir o funcionamento adequado da iluminação.



Os serviços costumam ser executados durante a noite, período escolhido para reduzir os impactos no trânsito e proporcionar condições mais seguras para os trabalhadores envolvidos na manutenção.



A recuperação, no entanto, depende das condições operacionais encontradas no momento do serviço. Entre os fatores considerados estão o volume de tráfego, as condições climáticas, como chuva, e a existência de condições seguras para a execução do trabalho.



Por isso, segundo a concessionária, alguns locais podem permanecer temporariamente sem iluminação até que seja possível realizar o reparo.



Monitoramento em tempo real



Além do reforço das equipes de manutenção, a Ecovias informou que está testando sistemas de monitoramento em tempo real em pontos estratégicos das rodovias, como passarelas.



A tecnologia está sendo avaliada como uma forma de identificar movimentações suspeitas e acessos indevidos às estruturas. Entre as alternativas consideradas estão alarmes, sensores de presença e câmeras de monitoramento.



A concessionária classifica os furtos de cabos e atos de vandalismo como crimes que afetam não apenas o patrimônio, mas também a segurança dos usuários, a mobilidade e a capacidade de resposta operacional nas rodovias.



A orientação é para que motoristas e demais usuários comuniquem às autoridades qualquer movimentação suspeita ou acesso de pessoas a áreas restritas.



Denúncias podem ser feitas pelo 190, da Polícia Militar, ou diretamente à Ecovias pelo telefone e WhatsApp 0800 270 0280.

Nos últimos seis meses, a concessionária registrou mais de 20 ocorrências de furto de cabos na Raposo Tavares e na Castello Branco. Ao todo, mais de 5 mil metros de fios condutores foram retirados clandestinamente das estruturas de iluminação das duas rodovias.Os furtos provocaram a interrupção temporária da iluminação em alguns pontos das estradas, deixando trechos no escuro durante o período necessário para a realização dos reparos.