Mulher sem habilitação bate carro em poste e deixa três filhos feridos em Osasco

Bebê de seis meses foi arremessado para fora do veículo e está em estado gravíssimo

Foto: Reprodução / Record TV

Um grave acidente de trânsito deixou três crianças feridas na madrugada desta quarta-feira (9), na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, no bairro Bonança, em Osasco.





Segundo a Polícia Militar, o veículo era conduzido por uma mulher que não possuía habilitação e perdeu o controle do carro durante a descida da via, que estava molhada por causa da chuva.



O automóvel seguia com cinco pessoas quando atingiu um poste de iluminação. Com a força da colisão, um bebê de aproximadamente seis meses foi arremessado para fora do veículo. A criança foi socorrida e permanece internada em estado gravíssimo.



Outras duas crianças, de 2 e 3 anos, também ficaram feridas. Uma delas sofreu fratura no fêmur. As três vítimas são filhas do casal que estava no veículo.



O homem, que também ficou ferido e sofreu uma fratura no braço, foi levado à delegacia. Conforme informações da Polícia Militar, ele teria permitido que a companheira, que não era habilitada, conduzisse o carro e estaria tentando ensiná-la a dirigir no momento do acidente.



A mulher sofreu ferimentos diversos e bateu o rosto contra o para-brisa. O casal recebeu atendimento médico após a colisão.











Crianças estavam sem cadeirinhas



Ainda segundo a ocorrência, as crianças não utilizavam os dispositivos de segurança obrigatórios para o transporte infantil, como cadeirinhas ou assentos adequados à idade.



O homem poderá responder por lesão corporal culposa, além de ser responsabilizado pela ausência dos equipamentos de segurança destinados ao transporte das crianças. As circunstâncias do acidente e as responsabilidades dos envolvidos serão apuradas pelas autoridades.



