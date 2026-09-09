Carreta perde o controle e interdita trecho do Rodoanel nesta quarta-feira

Acidente aconteceu pela manhã, no km 45, no sentido interno do Rodoanel Mário Covas; motorista não ficou ferido

Foto: Artesp

Uma carreta perdeu o controle e bateu contra a defensa metálica do canteiro central do Rodoanel Mário Covas (SP-021), na manhã desta quarta-feira (9), em Itapecerica da Serra.





Segundo informações da concessionária SPMAR, o veículo perdeu o controle por motivos que ainda serão esclarecidos e permaneceu imobilizado entre a faixa 1 e o canteiro central.



A ocorrência aconteceu durante chuva e provocou interdições na rodovia. Inicialmente, uma faixa foi bloqueada e, às 11h06, todas as faixas e o acostamento no sentido interno foram interditados para a remoção da carreta.



O motorista não sofreu ferimentos.

O acidente aconteceu por volta das 9h32, na altura do km 45, no sentido interno da rodovia.