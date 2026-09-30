Mulher fica ferida em acidente entre carro e moto na Estrada da Roselândia, em Cotia

Vítima, de 36 anos, sofreu contusões nas pernas e escoriações na região lombar e foi encaminhada à UPA do Atalaia

Imagem: Google Street Views





Uma mulher de 36 anos ficou ferida após uma colisão entre um carro e uma motocicleta na Estrada da Roselândia, na altura do número 1.006, no Parque das Rosas, em Cotia, na manhã desta quarta-feira (30).

07h24 - Colisão entre automóvel e motocicleta na Estrada da Roselândia, nº 1006, Parque das Rosas, Cotia, com vítima feminina de 36 anos apresentando contusão em membros inferiores e escoriações na região lombar, socorrida à UPA Atalaia. Ocorrência atendida com 01 viatura. — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) September 30, 2026



De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu contusões nos membros inferiores e escoriações na região lombar. Ela foi socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Atalaia.A ocorrência foi atendida por uma equipe do Corpo de Bombeiros, com o emprego de uma viatura. Não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias do acidente nem sobre o estado de saúde da vítima após o atendimento.