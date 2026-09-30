Alunos de Cotia se destacam em campeonato de matemática da USP e conquistam 11 premiações

Estudantes de três escolas municipais receberam medalhas de ouro, prata e bronze, além de menções honrosas, no JOGOMAT 2026

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Onze estudantes da rede municipal de ensino de Cotia foram premiados na 7ª edição do Campeonato de Jogos Matemáticos (JOGOMAT 2026), promovido pelo Centro de Aperfeiçoamento de Ensino em Matemática (CAEM), da Universidade de São Paulo (USP).



Confira os alunos de Cotia premiados



PuzzleHeitor Rodrigues Oliveira – Ouro – EM Joaquim de Moraes Vitor

Anthony de Lima Pires – Prata – EM Joaquim Pereira da Silva

Miguel da Silva Cunha – Prata – EM Joaquim de Moraes Vitor

Kaio Fernandes Benfica – Bronze – EM Joaquim de Moraes Vitor

Caio Morel de Castro Silva – Menção Honrosa – EM Joaquim Pereira da Silva



Sub-8

Isabele Ferreira Alves – Ouro – EM Joaquim de Moraes Vitor

Ana Cecília da Silva Nunes – Menção Honrosa – EM Professor João Luiz Montanheiro

Ana Clara dos Santos Menezes – Menção Honrosa – EM Professor João Luiz Montanheiro



Sub-10

Laura Godoy Emídio da Silva – Ouro – EM Joaquim de Moraes Vitor

Miguel Anthony Brito Sousa – Prata – EM Joaquim de Moraes Vitor

Gustavo Alexandre Torres – Bronze – EM Joaquim Pereira da Silva



Além dos premiados, também participaram da competição Anna Clara Coimbra Xavier e Lívia da Silva Freitas, da EM Joaquim Pereira da Silva, e Isabelli Almeida Brito da Silva, da EM Joaquim de Moraes Vitor.

O município foi representado por 14 alunos das escolas municipais Joaquim Pereira da Silva, Joaquim de Moraes Vitor e Professor João Luiz Montanheiro. Entre os participantes, cinco conquistaram medalhas de ouro, prata ou bronze, enquanto outros receberam menções honrosas.As atividades da etapa final foram realizadas entre agosto e setembro e reuniram cerca de 600 pessoas, entre estudantes, familiares e professores.O JOGOMAT é voltado a alunos de todas as séries dos ensinos Fundamental e Médio, de escolas públicas e particulares do estado de São Paulo. A competição utiliza jogos matemáticos para estimular o raciocínio, a concentração, a memória e o pensamento antecipatório, além de incentivar a interação entre os participantes.