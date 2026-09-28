Motociclista morre após bater em defensa metálica na Bunjiro Nakao, em Ibiúna

Acidente ocorreu na noite de sábado (26), no km 65 da rodovia

Foto: Artesp

Um motociclista morreu após perder o controle da direção e bater contra uma defensa metálica na Rodovia Bunjiro Nakao (SP-250), em Ibiúna, na noite de sábado (26).

De acordo com informações da concessionária Sorocabana, responsável pelo trecho, o motociclista conduzia uma Honda CG Fan no sentido oeste da rodovia quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle, atingiu a defensa metálica e tombou na pista.A vítima morreu no local.A faixa 1 da pista oeste ficou interditada das 17h às 19h. O acostamento permaneceu bloqueado até as 21h00, quando a motocicleta foi removida e entregue aos familiares.Não houve registro de congestionamento durante o atendimento da ocorrência.