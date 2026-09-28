Formiga assina hoje ordem de serviço para preparar nova licitação dos ônibus em Cotia

Estudo contratado por R$ 2,8 milhões terá oito meses de execução e deverá orientar a futura concessão do transporte público no município

Foto: Prefeitura de Cotia





autoriza o início do estudo de viabilidade para a futura concessão do transporte público do município. O trabalho foi contratado pela Prefeitura junto à Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia (FDTE), por R$ 2,8 milhões. O prefeito de Cotia, Welington Formiga, assina nesta segunda-feira (28), às 11h, a ordem de serviço que. O trabalho foi contratado pela Prefeitura junto à Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia (FDTE), por



O que será estudado



A fundação ficará responsável pela elaboração do chamado Estudo de Viabilidade Técnica, Econômico-Financeira e Jurídica (EVTEJ), além da estruturação do processo de concessão do transporte coletivo de Cotia.



O trabalho deverá reunir levantamentos e análises técnicas e econômicas para avaliar a viabilidade do modelo de concessão e fornecer os documentos necessários para que a Prefeitura avance no processo administrativo e na futura licitação.



O contrato também prevê a realização de reuniões, entrevistas, consultas e audiências públicas durante a elaboração dos estudos.



Mudanças ainda não estão definidas



A assinatura da ordem de serviço não representa, neste momento, a entrada de uma nova empresa de ônibus ou uma mudança imediata no sistema utilizado pelos passageiros.



Também não há, a partir da assinatura, alteração definida de linhas, itinerários, tarifas ou veículos. Essas questões deverão ser avaliadas durante o desenvolvimento do estudo e nas etapas posteriores do processo de concessão.



Segundo a Prefeitura, a expectativa é que o trabalho contribua para um transporte público com novas linhas, menor tempo de espera e ampliação do atendimento aos bairros.



Os resultados do estudo deverão orientar as decisões da administração municipal sobre o futuro modelo de concessão e os próximos passos para a realização de uma nova licitação.





Assinatura



A cerimônia ocorre às 11h desta segunda-feira, no auditório do Paço Municipal, localizado na Avenida Professor Manoel José Pedroso, 1.347, no Parque Bahia.



Após a assinatura, o prefeito Welington Formiga e o secretário de Planejamento, Transportes e Mobilidade estarão disponíveis para entrevistas e esclarecimentos à imprensa.

O estudo será utilizado como base para preparar uma nova licitação do transporte coletivo de passageiros. A contratação prevê oito meses para a execução dos serviços, enquanto a vigência total do contrato é de 12 meses, contados a partir do recebimento da ordem de início.O contrato foi assinado em 9 de setembro pelo secretário municipal de Planejamento, Transportes e Mobilidade, José Valdecir da Fonseca, e representantes da FDTE.