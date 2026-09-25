Barueri recebe competição nacional de skate com grandes nomes da modalidade

Segunda etapa da competição reúne atletas de Street e Park no Parque da Juventude, com entrada gratuita neste final de semana

Foto: Divulgação / Banco do Brasil





Barueri recebe, entre esta sexta-feira (25) e domingo (27), a segunda etapa do Circuito Banco do Brasil de Skate 2026. A competição reúne alguns dos principais nomes do skate nacional nas modalidades olímpicas Street e Park e vale pontos para o ranking da Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk).



As disputas acontecem na pista do Parque da Juventude, no bairro Recreio Cachoeira. A programação começa na sexta-feira, com o BB Day, dedicado a ações sociais e aos treinamentos dos competidores.



As atividades abertas ao público começam no sábado (26), com as classificatórias das categorias profissionais masculina e feminina de Street e Park. No domingo (27), acontecem as fases finais que definirão os destaques da etapa.



Barueri tem ampliado sua estrutura voltada ao skate nos últimos anos, com pistas públicas espalhadas por diferentes regiões da cidade, além da oferta de aulas gratuitas e do apoio a eventos oficiais da modalidade.



“Já tivemos um grande início em Curitiba e agora a gente desembarca em Barueri. Mais uma cidade que abriu as portas para nos receber. Tenho certeza que teremos mais uma grande etapa do circuito profissional, com disputas de alto nível, presença de grandes nomes e abrindo a possibilidade para que o público acompanhe os ídolos de perto”, afirma Eduardo Dias, presidente da CBSk.



Vagas para o cenário internacional



Além da pontuação no ranking nacional, as provas de Street contam com a chancela do SLS Select Series, iniciativa da Street League Skateboarding (SLS) voltada à projeção de novos talentos.



Os vencedores do circuito de Street garantem participação em uma etapa do SLS Championship Tour na temporada seguinte, tendo a oportunidade de competir ao lado de alguns dos principais skatistas do mundo.



Após a primeira etapa, realizada em Curitiba (PR), Wallace Gabriel e Duda Ribeiro lideram os rankings masculino e feminino do Street. No Park, Fernanda Tonissi aparece na primeira colocação entre as mulheres, enquanto Dan Sabino lidera entre os homens.



Depois de Barueri, a decisão do Circuito Banco do Brasil de Skate 2026 será realizada em Salvador (BA), entre os dias 6 e 8 de novembro.



Serviço



Circuito Banco do Brasil de Skate – Etapa Barueri



📅 Data: 25 a 27 de setembro de 2026

📍 Local: Pista do Parque da Juventude – Recreio Cachoeira, Barueri (SP)

🛹 Modalidades: Street e Park

🎟️ Entrada: gratuita nos dias 26 e 27