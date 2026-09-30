Cuidar do coração começa nas escolhas de todos os dias

Na coluna Nutrição Modo On, a nutricionista esportiva de Cotia, Grazi Fernandes, mostra como alimentação equilibrada e atividade física podem contribuir para a saúde e a proteção do coração

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O dia 29 de setembro marcou o Dia Mundial do Coração. Mais do que uma data no calendário, a ocasião é um convite para olharmos com mais atenção para hábitos que repetimos todos os dias.



As doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de morte no mundo. E um ponto importante é que muitos dos fatores que aumentam esse risco estão relacionados ao estilo de vida.



Cuidar do coração não começa apenas quando aparece uma alteração no exame, quando a pressão sobe ou quando surge algum sintoma. A prevenção começa muito antes.



E a alimentação tem papel fundamental nesse processo.



Uma alimentação cardioprotetora não precisa ser complicada. Ela passa por escolhas simples e consistentes: aumentar o consumo de frutas, verduras, legumes, feijões, cereais integrais, castanhas e outras fontes de gorduras insaturadas; reduzir o excesso de sal, açúcares, gorduras saturadas e alimentos ultraprocessados; além de manter uma alimentação adequada às necessidades individuais.



O excesso de sódio merece atenção especial. Muitas vezes, ele não está apenas no sal que adicionamos à comida, mas também em embutidos, temperos prontos, salgadinhos, molhos e diversos produtos industrializados. A OMS aponta que pessoas insuficientemente ativas apresentam risco de morte 20% a 30% maior que pessoas suficientemente ativas e recomenda manter o consumo de sal abaixo de 5 g/dia, o que representa aproximadamente 2 gramas de sódio, enquanto a média mundial está em torno de 11 g/dia de sal.



Mas alimentação e movimento precisam caminhar juntos.



A prática regular de atividade física ajuda no controle da pressão arterial, da glicemia, do peso corporal e de outros fatores associados ao risco cardiovascular. Caminhar, pedalar, correr, praticar esportes e realizar exercícios de força são diferentes maneiras de colocar o corpo em movimento.



E existe outro ponto importante: não basta apenas “treinar uma hora” e permanecer praticamente o restante do dia sentado. Reduzir o comportamento sedentário e encontrar oportunidades para se movimentar ao longo do dia também faz parte de uma rotina mais saudável.



Cuidar do coração envolve ainda não fumar, moderar o consumo de álcool, dormir adequadamente e acompanhar fatores como pressão arterial, glicemia e colesterol, especialmente quando existem fatores de risco ou histórico familiar.



Não precisamos esperar o diagnóstico de uma doença para começar a cuidar da saúde.



O coração trabalha por nós 24 horas por dia. O Dia Mundial do Coração pode ter passado, mas o lembrete permanece: nossas escolhas diárias também precisam trabalhar a favor dele.



