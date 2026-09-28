Polícia investiga ocorrência envolvendo placas solares no CEUC de Caucaia do Alto

Prefeitura afirma que carga era destinada à instalação de uma nova usina solar na unidade e diz não ter qualquer vínculo com a empresa responsável pelo transporte

CEUC Caucaia do Alto. Foto: Google Street Views

Uma carga de placas solares destinada ao Centro Educacional Unificado de Cotia (CEUC), em Caucaia do Alto, foi parar na unidade de ensino, na última quinta-feira (24), em circunstâncias que estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

Segundo a Prefeitura de Cotia, o material seria utilizado na implantação de uma nova usina solar no CEUC. A administração municipal afirma queO município informou que as usinas solares instaladas em prédios públicos fazem parte de uma obrigação da concessionária Ilumina Cotia. Ao todo, sete unidades já haviam recebido equipamentos, e a carga envolvida na ocorrência seria destinada à instalação da oitava usina solar.A Prefeitura não informou, até o momento, qual foi a natureza da ocorrência nem como a carga acabou no CEUC.Ainda de acordo com a administração municipal, o episódio não afetou o funcionamento da unidade. As aulas seguiram normalmente na sexta-feira (25).A Prefeitura também informou que está à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos e colaborar com a apuração.procurou a Secretaria da Segurança Pública (SSP) para obter mais informações sobre a investigação e aguarda retorno.