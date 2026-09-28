Polícia investiga ocorrência envolvendo placas solares no CEUC de Caucaia do Alto

Prefeitura afirma que carga era destinada à instalação de uma nova usina solar na unidade e diz não ter qualquer vínculo com a empresa responsável pelo transporte
|CEUC Caucaia do Alto. Foto: Google Street Views
Uma carga de placas solares destinada ao Centro Educacional Unificado de Cotia (CEUC), em Caucaia do Alto, foi parar na unidade de ensino, na última quinta-feira (24), em circunstâncias que estão sendo investigadas pela Polícia Civil.
Segundo a Prefeitura de Cotia, o material seria utilizado na implantação de uma nova usina solar no CEUC. A administração municipal afirma que não possui vínculo com a empresa responsável pelo transporte da carga e que também não teve envolvimento na ocorrência.
O município informou que as usinas solares instaladas em prédios públicos fazem parte de uma obrigação da concessionária Ilumina Cotia. Ao todo, sete unidades já haviam recebido equipamentos, e a carga envolvida na ocorrência seria destinada à instalação da oitava usina solar.
A Prefeitura não informou, até o momento, qual foi a natureza da ocorrência nem como a carga acabou no CEUC. O caso está sob investigação das autoridades policiais.
Ainda de acordo com a administração municipal, o episódio não afetou o funcionamento da unidade. As aulas seguiram normalmente na sexta-feira (25).
A Prefeitura também informou que está à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos e colaborar com a apuração.
Cotia & Cia procurou a Secretaria da Segurança Pública (SSP) para obter mais informações sobre a investigação e aguarda retorno.