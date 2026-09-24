Ônibus da mamografia chega a Cotia e atende mulheres a partir desta sexta-feira (25)

Foto: Divulgação / Governo de SP





Cotia dá início nesta sexta-feira (25) à programação especial do Outubro Rosa, com a chegada de um ônibus equipado para a realização de mamografias.





A unidade ficará estacionada em frente à Secretaria Municipal de Saúde, ao lado da Prefeitura, e realizará atendimentos nos dias 25, 26, 28, 29 e 30 de setembro, das 8h às 17h.



A ação é promovida pela Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo. A expectativa é que cerca de 2 mil mulheres sejam atendidas durante a campanha.



O atendimento com mamografia será destinado a mulheres de 50 a 74 anos, moradoras de Cotia, que tenham realizado a última mamografia há mais de um ano.



Para fazer o exame, é necessário realizar agendamento prévio em uma das 26 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. Não é preciso apresentar pedido médico.



No dia do atendimento, a paciente deverá levar documento pessoal e comprovante de residência.