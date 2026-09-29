Pela terceira vez em setembro, sessão da Câmara de Cotia é encerrada por falta de quórum

Após suspensão de 15 minutos, nova verificação de presença constatou apenas oito vereadores no plenário; é a terceira sessão prejudicada por falta de quórum em setembro

Imagem: YouTube Câmara de Cotia

A 31ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Cotia, realizada nesta terça-feira (29), foi encerrada por falta de quórum, após a saída de vereadores do plenário. Mesmo depois de uma suspensão de 15 minutos, a reunião não pôde prosseguir, pois apenas oito parlamentares permaneceram no local.







Terceira sessão prejudicada em setembro



O episódio desta terça-feira é mais um caso de interrupção dos trabalhos legislativos por falta de quórum neste mês. Em 22 de setembro, a 30ª Sessão Ordinária também foi encerrada após vereadores deixarem o plenário. Na ocasião, apenas cinco parlamentares permaneciam no local durante a última verificação de presença.



Já em 1º de setembro, a 27ª Sessão Ordinária também foi prejudicada pela falta de quórum. Naquele dia, somente quatro vereadores estavam presentes, e os trabalhos previstos não tiveram prosseguimento.



A Câmara de Cotia é composta por 17 vereadores. Para a continuidade de uma sessão ordinária, é necessária a presença de pelo menos nove parlamentares, número correspondente à maioria absoluta da Casa.



O episódio desta terça-feira é mais um caso de interrupção dos trabalhos legislativos por falta de quórum neste mês.Na ocasião, apenas cinco parlamentares permaneciam no local durante a última verificação de presença.Já em 1º de setembro,Naquele dia, somente quatro vereadores estavam presentes, e os trabalhos previstos não tiveram prosseguimento.A Câmara de Cotia é composta por 17 vereadores. Para a continuidade de uma sessão ordinária, é necessária a presença de pelo menos nove parlamentares, número correspondente à maioria absoluta da Casa.





A sessão havia começado normalmente, e o vereador Sérgio Folha chegou a utilizar a tribuna. Em seguida, os trabalhos foram suspensos por 15 minutos. Após a retomada, foi realizada uma nova chamada nominal para verificar a presença dos parlamentares.Na sequência, o vereador Luisão Tinoco apresentou uma questão de ordem e solicitou outra verificação de presença. A nova chamada confirmou que apenas oito vereadores permaneciam no plenário: Dr. Castor Andrade, Eduardo Nascimento, Luisão Tinoco, Professor Osmar, Alexandre Frota, Felipe Variedade, Sandrinho Santos e Dr. Silvio Cabral.Como não havia número suficiente de parlamentares para dar continuidade aos trabalhos, o presidente da Casa, Professor Osmar, declarou encerrada a sessão. Os demais vereadores não responderam à chamada. O vereador Caio Reis não compareceu à reunião.