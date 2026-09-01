Dois feriados em sequência garantem quatro dias de folga em Cotia

Moradores terão sábado, domingo e dois feriados consecutivos; repartições municipais não terão expediente na segunda e terça-feira

Foto: Vagner Santos

Os moradores de Cotia terão um feriado prolongado de quatro dias a partir deste sábado (5). O período de descanso será formado pelo fim de semana e pelos feriados de 7 e 8 de setembro, segunda e terça-feira.



Serviços municipais



Por conta do feriado municipal de terça-feira, não haverá expediente nas repartições públicas municipais de Cotia.



De acordo com a Prefeitura, serão mantidos apenas os serviços considerados essenciais de pronto atendimento e segurança (GCM 153).



Os demais serviços públicos municipais terão o atendimento normalizado após o feriado, conforme o funcionamento de cada unidade.

Na segunda-feira (7), é celebrado o Dia da Independência do Brasil, feriado nacional. Já na terça-feira (8), Cotia terá feriado municipal em comemoração ao Dia de Nossa Senhora do Monte Serrate, Padroeira do município, conforme estabelece a Lei Municipal nº 1.484/2009.Com isso, quem não tiver expediente no fim de semana e nos feriados terá quatro dias consecutivos de folga: sábado (5), domingo (6), segunda (7) e terça-feira (8).