Cotia prepara mudança no transporte público e contrata estudo para nova concessão

Contrato com fundação ligada à engenharia prevê oito meses de trabalho para definir viabilidade e estruturar futuro modelo de concessão dos ônibus na cidade
|Foto: Prefeitura de Cotia
O transporte coletivo de Cotia pode entrar em uma nova fase. A Prefeitura contratou a Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia (FDTE) para elaborar um estudo que deverá servir de base para a futura concessão do serviço de transporte coletivo de passageiros do município.
O contrato tem valor de R$ 2,8 milhões e prevê oito meses para a execução dos serviços. A vigência contratual é de 12 meses, contados a partir do recebimento da ordem de início.
O documento foi assinado em 9 de setembro de 2026 pelo secretário municipal de Planejamento, Transportes e Mobilidade, José Valdecir da Fonseca, e representantes da FDTE.
O contrato estabelece como objeto a elaboração do chamado Estudo de Viabilidade Técnica, Econômico-Financeira e Jurídica (EVTEJ) e a estruturação do processo de concessão do transporte coletivo de Cotia.
O que está em jogo?
O contrato não anuncia uma nova empresa de ônibus e também não determina, neste momento, uma mudança imediata nas linhas, itinerários, tarifas ou veículos utilizados pelos passageiros.
O que ele faz é dar início a uma etapa de planejamento e estruturação de uma futura concessão.
A FDTE deverá produzir os estudos necessários para avaliar a viabilidade do modelo e preparar o processo administrativo relacionado à concessão.
O próprio contrato prevê atividades como levantamentos, reuniões, entrevistas, consultas e audiências públicas, além da elaboração de estudos e documentos técnicos.
Estudo deve orientar próximos passos
O contrato deixa claro que os resultados produzidos durante o trabalho serão utilizados pela Prefeitura na estruturação do processo de concessão.
Entre as atividades previstas estão justamente a elaboração de documentos técnicos e a instrução do processo administrativo relacionado ao transporte coletivo.
A fundação contratada é uma entidade sem fins lucrativos com sede na cidade de São Paulo.
Agora, o trabalho contratado terá de apresentar à Prefeitura os estudos que poderão definir os próximos passos do município em relação à concessão do transporte coletivo.