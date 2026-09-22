Famílias questionam interrupção do TEG em escola de Cotia; Prefeitura se manifesta

Familiares relatam que transporte foi recolhido sem aviso na tarde desta segunda (21); administração municipal afirmou ao Cotia & Cia que não há pagamentos em atraso

Problema ocorreu na EM Edith dos Santos Silva. Foto: Google Street Views

Familiares de alunos da E.M. Edith dos Santos Silva, em Cotia, relataram ao Cotia & Cia uma interrupção inesperada do serviço de Transporte Escolar Gratuito (TEG) na tarde desta segunda-feira (21). Segundo os relatos, alunos que estudam no período da tarde ficaram sem o transporte que normalmente utilizam para chegar à escola.

De acordo com uma das famílias, o TEG havia funcionado normalmente pela manhã, levando os estudantes até a unidade de ensino. Por volta das 12h20, o veículo teria retornado com os alunos do período matutino.A situação teria mudado no início do período da tarde. Conforme o relato recebido pela reportagem, quando um aluno foi utilizar o transporte para seguir até a escola, o motorista informou que havia recebido orientação para recolher o veículo e retornar à garagem, sem realizar o transporte dos estudantes.A família afirma que buscou informações junto à escola e à Secretaria de Transportes, mas, naquele momento, não teria conseguido obter uma explicação sobre o motivo da interrupção ou sobre quanto tempo o serviço permaneceria suspenso.Procurada pelo, a Prefeitura de Cotia confirmou que houve um problema que afetou a operação do TEG, mas classificou a situação como umaEm nota, a Administração Municipal informou que entrou em contato com a empresa para tratar do caso e afirmou que a situação foi solucionada ainda na segunda-feira.Segundo a Prefeitura, a empresa responsável pelo TEG se comprometeu a realizar a regularização integral do atendimento nesta terça-feira (22).A Administração Municipal também esclareceu que não possui pagamentos em atraso junto à empresa responsável pelo serviço.A Prefeitura afirmou ainda que continuará acompanhando a operação para garantir a regularidade do transporte escolar gratuito oferecido aos alunos da rede municipal.