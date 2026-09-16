Estoques de sangue entram em alerta em SP; tipo O positivo é o mais preocupante

Pró-Sangue registra queda nas doações e reforça chamado para manter os estoques abastecidos; tipos O negativo, B negativo e A negativo também estão em situação preocupante
|Foto: Governo de SP
A Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo registrou uma queda expressiva nas doações nas últimas semanas, o que colocou em alerta os estoques de sangue, especialmente do tipo O positivo.
A situação também preocupa para os tipos O negativo, B negativo e A negativo, considerados fundamentais para atendimentos de emergência e pacientes em estado crítico.
A redução ocorre em um período tradicionalmente mais difícil para os hemocentros, marcado pelas baixas temperaturas. Além disso, fatores como as campanhas de vacinação podem reduzir temporariamente o número de pessoas aptas a doar.
Após a vacinação contra o sarampo, é necessário aguardar quatro semanas para realizar a doação de sangue. Já quem recebe a vacina contra a gripe deve esperar 48 horas.
Diante do cenário, a Pró-Sangue orienta as pessoas que ainda não foram vacinadas contra o sarampo e que estejam aptas a doar a considerar a doação antes da vacinação.
A instituição abastece hospitais públicos de São Paulo e da Região Metropolitana e trabalha para garantir o fornecimento de sangue à rede pública de saúde.
Onde doar
Quem estiver apto pode procurar um dos cinco postos da Pró-Sangue:
- Posto Clínicas – Hospital das Clínicas, próximo às estações Clínicas e Oscar Freire do metrô;
- Posto Dante Pazzanese – Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, na região do Parque do Ibirapuera;
- Posto Mandaqui – Hospital do Mandaqui, na Zona Norte;
- Posto Osasco – Osasco;
- Posto Barueri – Barueri.
O agendamento não é obrigatório, mas pode ser feito pelo site da Pró-Sangue para agilizar o atendimento.
Quem pode doar
- Pessoas em boas condições de saúde;
- Ter entre 16 e 69 anos;
- Pesar mais de 50 kg;
- Estar alimentado;
- Apresentar documento oficial com foto.
Pessoas com gripe ou resfriado devem aguardar a recuperação completa e respeitar o prazo recomendado antes da doação. Após a vacinação contra o sarampo, é necessário esperar quatro semanas para doar sangue.