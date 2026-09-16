Estoques de sangue entram em alerta em SP; tipo O positivo é o mais preocupante

Pró-Sangue registra queda nas doações e reforça chamado para manter os estoques abastecidos; tipos O negativo, B negativo e A negativo também estão em situação preocupante

Foto: Governo de SP

A Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo registrou uma queda expressiva nas doações nas últimas semanas, o que colocou em alerta os estoques de sangue, especialmente do tipo O positivo.



Onde doar



Quem estiver apto pode procurar um dos cinco postos da Pró-Sangue:

Posto Clínicas – Hospital das Clínicas, próximo às estações Clínicas e Oscar Freire do metrô;

Posto Dante Pazzanese – Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, na região do Parque do Ibirapuera;

Posto Mandaqui – Hospital do Mandaqui, na Zona Norte;

Posto Osasco – Osasco;

Posto Barueri – Barueri.

O agendamento não é obrigatório, mas pode ser feito pelo site da Pró-Sangue para agilizar o atendimento. O agendamento não é obrigatório, mas pode ser feito pelo site da Pró-Sangue para agilizar o atendimento.



Quem pode doar

Pessoas em boas condições de saúde;

Ter entre 16 e 69 anos;

Pesar mais de 50 kg;

Estar alimentado;

Apresentar documento oficial com foto.

Pessoas com gripe ou resfriado devem aguardar a recuperação completa e respeitar o prazo recomendado antes da doação. Após a vacinação contra o sarampo, é necessário esperar quatro semanas para doar sangue. Pessoas com gripe ou resfriado devem aguardar a recuperação completa e respeitar o prazo recomendado antes da doação. Após a vacinação contra o sarampo, é necessário esperar quatro semanas para doar sangue.

A situação também preocupa para os tipos O negativo, B negativo e A negativo, considerados fundamentais para atendimentos de emergência e pacientes em estado crítico.A redução ocorre em um período tradicionalmente mais difícil para os hemocentros, marcado pelas baixas temperaturas. Além disso, fatores como as campanhas de vacinação podem reduzir temporariamente o número de pessoas aptas a doar.Após a vacinação contra o sarampo, é necessário aguardar quatro semanas para realizar a doação de sangue. Já quem recebe a vacina contra a gripe deve esperar 48 horas.Diante do cenário, a Pró-Sangue orienta as pessoas que ainda não foram vacinadas contra o sarampo e que estejam aptas a doar a considerar a doação antes da vacinação.A instituição abastece hospitais públicos de São Paulo e da Região Metropolitana e trabalha para garantir o fornecimento de sangue à rede pública de saúde.