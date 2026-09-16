Câmara adia votação de projeto que suspende novos condomínios em Cotia

Proposta prevê interromper por dois anos a emissão de novas certidões de viabilidade para loteamentos e condomínios residenciais

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A Câmara Municipal de Cotia adiou por uma sessão a votação do projeto de lei que propõe suspender a emissão de novas certidões de viabilidade para determinados empreendimentos residenciais no município.

A proposta estava na pauta da sessão desta terça-feira (15), mas não chegou a ser votada.De autoria do vereador Sérgio Folha, o projeto prevê a suspensão pelo prazo de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período, da emissão de novas certidões de viabilidade para loteamentos residenciais, condomínios residenciais multifamiliares verticais e condomínios de lotes.Segundo o texto, a medida ficaria em vigor até que sejam realizadas a revisão do Plano Diretor e da Lei de Uso e Ocupação do Solo, além da elaboração de estudos sobre o sistema viário, a mobilidade municipal e a demanda por transporte público.Na justificativa, o autor afirma que Cotia passa por um processo acelerado de crescimento urbano e que a expansão dos empreendimentos imobiliários aumenta a pressão sobre a infraestrutura viária e os sistemas de transporte.A proposta argumenta que a suspensão permitiria ao município ganhar tempo para elaborar e atualizar políticas de planejamento urbano e estabelecer diretrizes que possam ser incorporadas aos novos empreendimentos.O texto não determina a paralisação de todos os empreendimentos residenciais que já estão em processo de aprovação.De acordo com o projeto, processos de aprovação de loteamentos e condomínios residenciais multifamiliares verticais que já estejam em tramitação continuarão seguindo dentro do prazo de validade das certidões de viabilidade ou de diretrizes já emitidas.O projeto também prevê a possibilidade de renovação ou prorrogação dessas certidões quando houver necessidade de dilação por circunstâncias alheias à vontade do empreendedor. Nesses casos, o processo deverá ser submetido à análise dos órgãos técnicos e contar com parecer favorável e devidamente fundamentado.A proposta também estabelece exceções. As restrições não seriam aplicadas a empreendimentos ou programas habitacionais de interesse social reconhecidos pelo Poder Executivo, realizados pelo município ou por meio de convênios e acordos com órgãos estaduais e federais.Empreendimentos industriais e comerciais localizados em áreas onde esses usos já são permitidos pela legislação municipal também não seriam atingidos pela medida.Na justificativa apresentada à Câmara, Folha afirma que o objetivo é criar um período para que Cotia avance no planejamento de questões consideradas estruturais para o crescimento da cidade.O texto cita a necessidade de revisar as normas de ocupação do território e de avaliar os impactos dos novos empreendimentos sobre o sistema viário, a mobilidade e o transporte público.A justificativa também afirma que a medida não prejudicaria a população interessada em adquirir lotes residenciais, sob o argumento de que existe oferta de imóveis no município, inclusive terrenos ainda sem edificação.Como a votação foi adiada por uma sessão, o projeto ainda precisará ser analisado pelos vereadores antes de qualquer eventual transformação em lei.