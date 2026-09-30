Eleitor que estiver fora de Cotia poderá justificar ausência em 11 locais no domingo

Justificativa também pode ser feita pelo e-Título no dia da votação; veja os endereços das Mesas Receptoras de Justificativas na cidade

Foto: Juliano Barbosa

Eleitores que estiverem fora de seu domicílio eleitoral no próximo domingo (4), quando será realizado o primeiro turno das Eleições 2026, poderão justificar a ausência no próprio dia da votação.





Em Cotia, haverá 11 locais com Mesas Receptoras de Justificativas para atender quem estiver na cidade e precisar regularizar a situação.



A forma mais prática é pelo aplicativo e-Título, que deve ser baixado e acessado antes do dia da eleição. A justificativa também pode ser apresentada presencialmente em qualquer Mesa Receptora de Votos ou nos locais específicos destinados a esse atendimento.



Para fazer a justificativa presencialmente, é necessário apresentar documento oficial com foto e o Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE) devidamente preenchido, incluindo o número do título de eleitor. No dia da votação, não é necessário apresentar documentos que comprovem o motivo da ausência.



Veja onde justificar em Cotia





E.E. Idomineu Antunes Caldeira – Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1936 – Parque Bahia

E.E. Fernando Nobre – Rua Riacho, 50 (km 21) – Jardim Guerreiro

E.E. Fernão Dias Paes Leme – Rua dos Coqueirais, 450 – Jardim Petrópolis

E.E. Roque Celestino Pires – Av. Roque Celestino Pires, 32 – Caucaia do Alto

E.E. Profª Erotides Aparecida de Oliveira Silva – Rodovia Bunjiro Nakao, km 53,5 – Caucaia do Alto

E.M. Clodoaldo Jesus Domingues – Rua Vicente Strifezzi, 369 – Parque Miguel Mirizola

E.M. Teresa Benvinda Hervey Costa Maia – Rua Floresta, 01 – Parque São George

E.M. Joaquim Pereira da Silva – Rua Princesa Isabel, 40 – Vila São Joaquim

E.M. Jardim do Engenho – Rua das Doninhas, 14 – Jardim do Engenho

E.M. Rosa Augusta de Moraes – Rua Maísa, 111 – Parque Mirante da Mata

E.M. Prof. Osny Fleury da Silveira – Estrada do Morro Grande, 390 – Parque Santa Rita de Cássia



E se a justificativa não for feita no domingo?



Quem não votar nem justificar a ausência no dia da eleição poderá apresentar a justificativa posteriormente pelo e-Título, pelo Autoatendimento Eleitoral – Título Net ou presencialmente em um cartório eleitoral. Nesse caso, será necessário apresentar documentos que comprovem o motivo da ausência.



Para o primeiro turno, realizado em 4 de outubro, o prazo termina em 3 de dezembro de 2026. Caso haja segundo turno e o eleitor não compareça, a justificativa poderá ser apresentada até 8 de janeiro de 2027. Cada turno é considerado separadamente.



O eventual segundo turno está marcado para 25 de outubro. A votação ocorrerá das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.