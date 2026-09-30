Aposta feita em Cotia acerta quatro números da Quina e leva R$ 11,2 mil

Jogo simples registrado em uma lotérica da cidade ficou entre as 42 apostas que acertaram quatro das cinco dezenas do concurso 7.130

Foto: Agência Brasil





Uma aposta feita em Cotia levou um prêmio de R$ 11.239,65 no concurso 7.130 da Quina, realizado nesta terça-feira (29). O jogo simples, com cinco números, foi registrado na modalidade física.

Nenhuma aposta acertou as cinco dezenas sorteadas - 4, 16, 61, 69 e 72 - e o prêmio principal acumulou.Ao todo, 42 apostas acertaram quatro números e receberam R$ 11.239,65 cada. Entre as cidades que tiveram apostas premiadas está Cotia, ao lado de municípios de diversos estados brasileiros.O próximo sorteio da Quina acontece nesta quarta-feira (30), com prêmio estimado em R$ 13,5 milhões para quem acertar as cinco dezenas.