Do calor à chuva: Cotia terá mudança no tempo nesta semana

Semana começa com sol e temperatura de até 30°C, mas frente fria aumenta a instabilidade e traz possibilidade de temporais

Foto: Juliano Barbosa





Cotia começa a semana com calor e presença de sol entre nuvens, mas a previsão indica uma mudança no tempo a partir de terça-feira (29). A aproximação de uma frente fria deve aumentar a possibilidade de chuva, com risco de temporais, raios e rajadas de vento.



Mudança no tempo



A previsão para Cotia acompanha a tendência para a Grande São Paulo. Segundo a Defesa Civil estadual, a aproximação de uma frente fria deve aumentar a instabilidade no estado a partir de terça-feira, com possibilidade de temporais localizados, raios e rajadas de vento.



Na Grande São Paulo, o CGE também prevê aumento da nebulosidade e ocorrência de pancadas de chuva entre o fim da tarde e a noite de terça-feira.

Nesta segunda-feira (28), a previsão para Cotia indica sol entre muitas nuvens e temperaturas entre 16°C e 30°C, sem previsão de chuva significativa. O tempo deve ficar mais quente ao longo do dia.A mudança começa a aparecer na terça-feira. A previsão aponta pancadas de chuva e trovoadas, principalmente à tarde e à noite, com temperaturas entre 18°C e 31°C. Há possibilidade de chuva forte em pontos isolados, além de ventos intensos.Na quarta-feira (30), o tempo fica mais instável, com previsão de pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura deve variar entre 19°C e 27°C.A quinta-feira (1º) deve marcar uma queda mais significativa nas temperaturas. A previsão aponta chuva e trovoadas, com mínima de 15°C e máxima de 24°C. O volume estimado chega a 21,8 milímetros, com alta probabilidade de chuva.Na sexta-feira (2), o cenário deve ser de tempo mais fechado e chuvoso, com temperaturas entre 13°C e 16°C.