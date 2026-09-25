Drone passa a monitorar rodovias da região com tecnologia de alta precisão

Equipamento será utilizado em levantamentos, acompanhamento de obras, inspeções e análise de áreas de risco durante períodos de chuva

Foto: Motiva Sorocabana





A Motiva Sorocabana passou a utilizar um drone de alta performance nas atividades de engenharia e monitoramento dos 460 quilômetros de rodovias sob sua administração na região e no interior de São Paulo.



Drone também será usado durante períodos de chuva



Entre as aplicações previstas está o acompanhamento de locais que exigem maior atenção durante períodos de chuvas intensas.



Com imagens aéreas e dados georreferenciados, as equipes podem analisar características do relevo, do solo e da drenagem, além de observar cursos d'água, taludes e encostas próximos às rodovias.



O levantamento também pode ajudar a identificar áreas onde as características do terreno favorecem o acúmulo ou o direcionamento de água para as pistas. Essas informações podem subsidiar avaliações mais detalhadas e o planejamento de medidas preventivas ou corretivas.



A ferramenta ainda permite acompanhar alterações no terreno e nas áreas próximas à faixa de domínio, complementando as inspeções realizadas presencialmente.



Equipamento produz mapas e modelos em 3D



Segundo a concessionária, os voos podem gerar ortofotos georreferenciadas, Modelos Digitais de Terreno e de Superfície, curvas de nível, nuvens de pontos, modelos tridimensionais e cálculos volumétricos.



Os materiais podem ser utilizados em diferentes etapas dos projetos rodoviários, desde estudos preliminares até o acompanhamento da execução das obras.



A tecnologia também permite levantar grandes extensões em menos tempo e reduzir a necessidade de exposição dos profissionais em locais de maior risco ou difícil acesso, como encostas, taludes, pontes e viadutos.



Os dados obtidos podem ser integrados a plataformas de engenharia, geoprocessamento e modelagem digital utilizadas na gestão da infraestrutura rodoviária.



Equipes passam por treinamento



Para operar a nova tecnologia, colaboradores da Motiva Sorocabana participaram de um Treinamento de Pilotagem e Mapeamento com Drones, realizado em parceria com a Facilit'air.



A capacitação abordou pilotagem, captação de imagens e técnicas de mapeamento aéreo voltadas às atividades de engenharia e gestão rodoviária.



De acordo com a concessionária, o treinamento também prepara os profissionais para utilizar os levantamentos no acompanhamento de obras e na produção de informações técnicas, inclusive para atendimento a demandas regulatórias da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP).



A utilização do drone passa a integrar as ferramentas de monitoramento da Motiva Sorocabana, permitindo às equipes obter informações mais detalhadas sobre as condições do terreno, da infraestrutura e do entorno das rodovias administradas pela concessionária.

O equipamento permite realizar levantamentos aéreos de alta precisão e produzir imagens e dados detalhados sobre o terreno e a infraestrutura rodoviária. A tecnologia poderá ser empregada no acompanhamento de obras, levantamentos topográficos, inspeções de pontes e viadutos, análise de taludes e encostas, mapeamento de faixas de domínio e inventário de ativos rodoviários.A adoção do drone também amplia a possibilidade de monitoramento de áreas de difícil acesso pelas equipes que atuam diretamente em campo.