Cotia abre inscrições para novos alunos da Rede Municipal de Ensino em 2027

Cadastro começou nesta terça-feira (1º) e segue até 18 de setembro para Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA

Foto: Prefeitura de Cotia

A Secretaria Municipal de Educação de Cotia abriu nesta terça-feira (1º) o período de inscrições para estudantes que estão fora da Rede Pública de Ensino e pretendem ingressar na Rede Municipal em 2027.



Quem pode se inscrever?



O cadastro contempla três etapas de ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).



Para a Educação Infantil, a inscrição pode ser feita por meio da Central de Vagas do município. Os responsáveis podem procurar qualquer Unidade Escolar Municipal, mesmo que a unidade não ofereça essa etapa de ensino.



Também é possível realizar o cadastro pela internet, por meio da Central de Vagas da Prefeitura de Cotia.



Para o Ensino Fundamental e a EJA, o cadastro deve ser realizado em qualquer Unidade Escolar Municipal. O cadastro contempla três etapas de ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).Para a Educação Infantil, a inscrição pode ser feita por meio da Central de Vagas do município. Os responsáveis podem procurar qualquer Unidade Escolar Municipal, mesmo que a unidade não ofereça essa etapa de ensino.Também é possível realizar o cadastro pela internet, por meio daPara o Ensino Fundamental e a EJA, o cadastro deve ser realizado em qualquer Unidade Escolar Municipal.



Documentos necessários



No momento da inscrição, o responsável deverá apresentar documentos pessoais da criança ou estudante e do responsável legal, além de fornecer um endereço de e-mail e telefone para contato.



Também será necessário apresentar um comprovante de endereço atualizado em nome de um dos responsáveis legais.



Entre os documentos aceitos estão contas de água, gás, energia elétrica, telefone ou internet; fatura de cartão de crédito; contrato de locação com firma reconhecida; declarações de residência e documentos ou correspondências oficiais que contenham o endereço.



Também podem ser apresentados demonstrativos ou comunicados do INSS ou da Receita Federal, além de boletos de mensalidade escolar, plano de saúde, condomínio ou financiamento habitacional.





O cadastro pode ser realizado até 18 de setembro e faz parte do Chamamento Público para Formação da Demanda Escolar. A iniciativa tem como objetivo identificar a quantidade de estudantes interessados em ingressar na rede municipal e auxiliar no planejamento das turmas para o próximo ano letivo.Podem participar estudantes que atualmente não estejam matriculados na Rede Pública de Ensino, incluindo alunos da rede particular que pretendem migrar para a rede municipal e estudantes vindos de outros estados ou países.